annonse

annonse

Norge tok den siste plassen på VM-pallen i laghopp for kvinner i tyske Oberstdorf fredag. Det skilte 17,2 poeng opp til gullvinner Østerrike.

Det norske laget var bare 4,4 poeng bak østerrikerne etter første omgang, men greide ikke helt å følge opp i finalen.

Til slutt var Maren Lundby og co. 17,2 poeng bak Østerrike, mens Slovenia tok sølvet. Slovenerne måtte se seg knepent slått med 1,4 poeng.

annonse

– Det var helt klart litt nerver oppi der. Det er jo lagkonkurranse, men jeg synes jeg berget det bra. Det var deilig å få ut sånn hopping, selv om jeg ikke var helt fornøyd med det første hoppet, så det var godt å få det ut i det andre, sa Thea Minyan Bjørseth til TV 2.

Også i Seefeld-VM for to år siden ble det norsk bronse i kvinnenes lagkonkurranse.

– Det er veldig moro. Vi hadde kanskje drømt om mer, men vi var veldig nærme gullet selv om vi ikke tok ut vårt beste. Så jeg synes det er ganske bra sånn sett, sa Lundby.

Tøffe forhold

annonse

Silje Opseth åpnet lagkonkurransen for Norge med 98 meter og 119,4 poeng etter tre ganger 16,5 i stil som tellende.

– Det kjentes ut som et bedre hopp enn det jeg leverte i går, sa Opseth til NRK.

Anna Odine Strøm hoppet 87 meter under tunge forhold. Hun fikk 94,5 poeng, mens slovenske Spela Rogelj landet på 93,5 meter og ble belønnet med 110,8 poeng. Dermed var Slovenia over 20 poeng foran Norge allerede etter to av åtte hopp.

– Det virket som det var tunge forhold, men det kjentes ut som jeg kunne gjøre det bedre, sa Strøm.

Solid fra Lundby

Også Thea Minyan Bjørseth fikk tøffe forhold i bakken. Hun strakte seg til 93 meter og fikk 112,6 poeng. Et svakt hopp av slovenske Ursa Bogataj på 91,5 meter sørget for at Norge var 15,8 poeng bak Slovenia med ett hopp igjen av første omgang.

Maren Lundby knallet til med et godt hopp på 95,5 meter. Slovenske Ema Klinec greide bare 91 meter.

annonse

I finalen hoppet Opseth, Strøm og Bjørseth henholdsvis 99, 91 og 98,5 meter. Det gjorde at Slovenia var 21 poeng foran Norge med ett hopp igjen.

Lundby gjorde jobben og landet på 97,5 meter, men det holdt bare til bronse.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474