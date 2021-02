annonse

annonse

I et forsøk å matche det amerikanske militæret, ønsker Kreml å opprette blandede «jagerfly-drone»-luftregimenter, som er knyttet til et bredere nettverkssystem av militære enheter.

Defense One melder at USA ikke er det eneste landet som jobber med å koble jagerfly sammen med tunge angrepsdroner. Russland ønsker å knytte sammen sitt avanserte Sukhoi Su-57-jagerfly med sin nyutviklede S-70 Okhotnik tunge rekognoserings- og angrepsdrone.

Dronen S-70 Okhotnik er fortsatt under utvikling og Kreml har fortsatt kun noen prototyper å vise til. Russlands mest avanserte jagerfly Sukhoi Su-57 er derimot allerede i tjeneste og det russiske flyvåpenet forventer å ha 76 av dem operasjonelle innen 2028.

annonse

Ifølge CNA-analytiker Sam Bendett, er de to våpensystemene spesielt «utviklet for å være interoperatible innen våpensystemer og kommunikasjon.»

Høy prioritet

Å kombinere angrepsdroner og bemannede jagerfly inn i blandede luftregimenter skal være av høy prioritet for det russiske forsvarsdepartementet.

annonse

I desember i fjor skrøt viseforsvarsminister Alexey Krivoruchko av landets innsats for å knytte droner med bemannede fly, utvikle dronesvermer, samt bruke elementer av kunstig intelligens for å forbedre styresystemer i kamp.

I forrige måned begynte Russland å teste nye «nettverkskrigføring»-konsepter ved å koble våpensystemer til et større militært nettverk, ifølge den russiske nyhetssiden RIA Novosti.

USA

Den russiske innsatsen foregår parallelt med lignende initiativer i USA. Luftforsvarets «XQ-58A Valkyrie»-droneprogram ønsker å konstruere relativt billige stealthdroner, som kan knyttes sammen med de langt dyrere jagerflyene F-35 og F-22. Air Force Research Lab fullførte en vellykket test av konseptet i desember i fjor.

Disse anstrengelsene passer inn i det nye amerikanske krigskonseptet «Joint All-Domain Command and Control». Kjent som JADC2, blir det omtalt som en ti-årig innsats for å integrere våpensystemer inn i et enkelt datanettverk på tvers av de væpnede styrkene – over luft, land, sjø, verdensrom og cyberspace – slik at de kan kommunisere bedre med hverandre og potensielt gi USA en taktisk fordel på slagmarken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse