Sju familier med til sammen 33 personer kommer fra Moria-leiren i Hellas til Norge førstkommende onsdag, ifølge VG.

Et smitteutbrudd gjorde at ankomsten til de 50 flyktningene Norge har lovet å hente fra Moria-leiren i Hellas, ble utsatt.

Nå kommer altså 33 flyktninger som settes i karantene i Råde kommune. Resten av de 50 kommer etter hvert, skriver avisa.

Lover fortgang

Det bli satt fortgang i prosessen hos UDI, ifølge barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Prosessen med å få oppholdstillatelse kan ta så lite som 21 dager, men det er ennå uklart hvilke kommuner som skal ta imot de første familiene.

– Først å fram vil jeg si at jeg er glad for at de endelig kommer til Norge. Det har vært viktig for meg, for KrF og for regjeringen at vi skal bidra internasjonalt i en situasjon som har vært veldig krevende for Hellas, sier Ropstad til VG.

Ti familier

I september besluttet regjeringen å hente 50 asylsøkere fra Hellas, såkalt relokalisering.Avgjørelsen fra regjeringen ble gjort kjent kort tid etter at Moria-leiren brant. Alle 50 skal få behandlet sine asylsøknader i Norge.

Regjeringen har stilt krav om at de som får komme, skal være sårbare syriske familier med barn som med stor sannsynlighet kvalifiserer for oppholdstillatelse.

Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere opplyst til NRK at det er snakk om i alt ti familier.

