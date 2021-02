annonse

Som første fotballklubb går Tromsø inn for en boikott av fotball-VM i Qatar i 2022.

– Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar, skriver klubben i en uttalelse på sitt nettsted.

Supportere fra Stabæk og Rosenborg har fra før bedt sine klubber om å oppfordre til eller støtte en Qatar-boikott. Men Tromsø er den første klubben som offisielt vil ha en boikott.

– Det hele startet med en tildeling av mesterskapet som fra flere hold ble kalt korrupt, etterfulgt av rapporter om uverdige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasilitetene til VM, skriver TIL i uttalelsen.

Minst 6.500 gjestearbeidere har mistet livet siden Qatar ble tildelt fotball-VM.

– Tromsø IL mener det er på tide at fotballen stopper opp og tar noen steg tilbake. Vi bør tenke over hva som er fotballens idé og hvorfor så mange elsker vår idrett. Det at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til det viktigste vi har, VM, er overhodet ikke akseptabelt, skriver klubben.

