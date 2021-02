annonse

I Aftenposten viser geolog Jonny Hesthammer og kjernefysiker Sunniva Rose til at Bill Gates i sin nye bok, How to avoid a climate disaster, er Bill Gates krystallklar på at vi ikke når nullutslippsmålet i tide uten kjernekraft. Det er i tråd med Klimapanelets 1,5-gradersrapport, som viser at mengden kjernekraft må flerdobles fra dagens nivå for å komme i mål.

–Kjernekraft har lavest utslipp av klimagasser, samtidig som kraftleveransene er mest stabile av alle energikilder. Dette står i rak motsetning til sol- og vindkraft, som er ustabile fordi solen ikke alltid skinner og vinden ikke alltid blåser, skriver de to.

De viser til at sol- og vindkraft produserer betraktelig mindre strøm enn kjernekraft. Samtidig beslaglegger kjernekraft langt mindre natur enn andre grønne alternativ.

– Både Klimapanelet og IEA mener at mengden kjernekraft må økes vesentlig. Det står i rak motsetning til mange som mener de vet bedre. Vi velger, som Bill Gates, å lytte til ekspertene – fordi vi ønsker å stoppe klimaendringene på en bærekraftig måte, slår de fast.

