annonse

annonse

Resett ble startet i august 2017. Det var et «vilt» prosjekt i utgangspunktet. Ingen hadde medieerfaring, men vi så et behov som var udekket i Norge. I 2020 gikk vi med overskudd for første gang.

Resett er et prosjekt drevet på vilje og småpenger. På tross av det har vi slått oss frem som et av de mest leste mediene i Norge. Hver uke er 200.000 nordmenn innom og leser Resett, mange av dem er innom daglig eller flere ganger om dagen.

Omstendighetene endrer seg og det skal også Resett. Vi dekker de sakene vi mener er viktigst, vi gir perspektiver som mainstream-mediene underrapporterer eller tildekker. Men vi gir dere også sport, økonomi, videoer og underholdning. Hvis leserne ikke får variasjon og blir utfordret og overrasket, tror vi dere blir lei.

annonse

Takket være abonnement, donasjoner, boksalg og nettbutikk, samt at vi kuttet kostnadene ytterligere i 2020, gikk vi med overskudd for aller første gang. De endelige tallene viser at vi gikk litt over 400.000 kr i pluss i fjor. Overskudd er også ambisjonen for 2021 og årene fremover.

Likevel har generalforsamlingen (GF) i Resett fulgt styrets anbefaling om å søke en aksjeutvidelse (emisjon) i selskapet. Resett gikk med underskudd i 2017-2019 og tæret på aksjekapitalen. For sikkerhetens skyld, er det strategisk riktig å sikre seg en buffer, kall det gjerne en «krigskasse». Vi må være forberedt på at angrepene mot frie medier som Resett vil fortsette og også ta nye former, slik vi ser i USA.

Vi har også lyttet til leserne, som har ytret ønske om å få muligheten til å få eie en del av selskapet. Vi har allerede investorer som har tatt kontakt og ønsker å være med i denne emisjonsrunden, men det er også mulighet for andre. GF har satt minstebeløpet til 50.000 kr. Dette for å holde administrasjon av aksjonærlisten på et håndterbart nivå og sikre at vi får inn investorer som har selskapet beste som motivasjon.

annonse

Hvis du har lyst til å være med å eie en bit av Resett, ta kontakt med undertegnede på [email protected] og skriv noen få ord om deg selv.

Og til alle dere andre: Vi trenger fortsatt deres aktive støtte fremover. Donér, tegn abonnement, kjøp bøker og handle i butikken vår. Deres hjelp er den eneste måten vi overlever på.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474