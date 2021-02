annonse

Trøndelag AUF ønsker å avskaffe det billige medlemskap i fylkespartiet.

– Det kan de ikke gjøre, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF.

– Et fylkeslag kan ikke la være å tilby et medlemskap som landsmøtet har vedtatt. Intensjonen bak introduksjonsmedlemskapet er at man som ungdom skal ha en lav terskel til å engasjere seg politisk, sier Lysø til Adresseavisen.

Trøndelag AUF vil ta opp saken på landsmøte, skriver Adresseavisen lørdag.

– AUF i Trøndelag kommer ikke til å verve tikronersmedlemmer. Generalsekretæren har rett i at det formelt fortsatt vil eksistere et slikt medlemskap i de nasjonale vedtektene, og det vil jeg gå i front for å avskaffe på neste landsmøte, Emilie Græsli i Trøndelag AUF

Det har vært reaksjoner på AUFs medlemskap til ti kroner. VG avdekket at de fleste medlemmene som betalte ti kroner, forsvant og fornyet ikke medlemskapet neste år.

Det har også vært misnøye i Arbeiderpartiet, de mener at AUF får for mye makt på grunn av tikronersmedlemskap.

