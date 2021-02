annonse

annonse

Siv gikk og Sylvi kom. Det var vel den eneste mulige måten for FrP å gå videre om de skal ha en reell mulighet til å reise seg til valget i september.

Siv gav en lang tale da hun gikk av, det var ditt for en datt og ja alle mulige forklaringer. De er nok absolutt reelle de og. Men det ligger nok mere på bunnen som ikke ble sagt. Skal FrP ha en mulighet til å reise seg til neste valg så måtte det et skifte til. Og det fantes bare en mulig kandidat Siv kunne peke på.

Det er definitivt ikke avgjort enda. Men jeg betviler sterkt at utfallet blir noe annet enn Sylvi Listhaug.

annonse

Les også: Innlegg i Dagsavisen: – Listhaug har sterk appell i høyreekstreme grupper

Og hun har tatt imot jobben (såfremt hun blir valgt).

Og det er en stor oppgave som står framfor henne i månedene som kommer. Den er enorm. Om hun klarer det kunststykket gjenstår å se. Når Ketil Solvik Olsen vil snakke med innestemme og Sylvi vil se etter «nye» velgere så tror jeg jobben blir tøffere enn tøff. Nye boller i ovnen pleier ikke være den beste medisinen når et parti skal gjenreises til fordums prakt. Men vi vil se en ny side av Sylvi Listhaug som leder av FrP. Hun kan ikke lenger være den «løse kanonen» på dekk som skyter fra hoften. Hun må samle hele FrP og ikke bare løskrutt som hopper bukk mellom partimedlemskapene like ofte som de skifter truser.

Utfordringene er mange og står i kø. Hvordan kunne samle grasroten og ta tilbake velgerflukten til de forskjellige partiene. Ja selv Demokratene har FrP lekket til. Et parti som har skrevet sitt partiprogram på alt annet enn sunn realisme. Der er det St. Peters perleport som åpner seg om de kommer til makten. Som om det noensinne vil være en reell virkelighet.

Under SIAN sin portal på FB er det skremmende mye kunnskapsløs lesning. Det er så en skjønner hvilken jobb Sylvi har for å rette opp skuten.

annonse

Ja selv i Resett`s kommentarfelt koker det over. Den samme bastionen som sto rygg mot rykk og forsvarte Sylvi Listhaug da hun ble kastet som justisminister for et FB innlegg. Et lovforslag som i ettertid her blitt vedtatt. De vender henne nå ryggen og har forlatt skuten.

Uvitenheten for hvordan parlamentarisme fungerer er påtagende.

Hvordan et regjeringssamarbeid og en regjeringsplattform utføres i praksis er fremmedord som belyser massenes manglende innsikt om FNs Migrasjonsavtale.

Les også: Magnus Marsdal: – Hvem vil hjelpe Listhaug ved å rakke ned på henne?

Fra Sians facebook-side

«Nei, vi kan overhode ikke stole på Sylvi. Det var ho som skrev migrasjonsavtalen i samarbeid med FN. Dessuten så var det ho som kalte frp medlemmer og velgere for nazister.

«Ikke fortell meg at hun var tvunget. Hadde hun ikke ønsket å skrive under så hadde hun holdt seg hjemme.»

Fra Resett sitt kommentarfelt

«FRP har ikke livets rett. Når man fører sine velgere bak lyset og i tillegg kaller dem nazister er det nok. FRP passer best på skraphaugen. Jeg for min del skal gjøre hva jeg kan for at FRP ikke skal lykkes og vokse igjen. Man tilgir ikke slike mennesker, det fortjener å forsvinne inn i historiens mest bortgjemte møre krok å bli glemt.»

Men Sylvi har et hemmelig våpen! En evne få om noen norske politikere i fortid eller nåtid har hatt. Hun kan si en ting som vettuge folk forstår fornuften i og hva hun egentlig mener – og som er spiselig og akseptabelt for både Høyre (og tør en håpe på SP?) å samarbeide med. Samtidig så sies tingen på en slik måte at galningene i kommentarfeltene hører noe helt annet! Slik blir både de som vil ha et ansvarlig liberalt konservativt parti like fornøyde som de som helst så muslimer stuet i krøttervogner og sendt til et nyåpnet Auschwitz. Noe Sylvi selvfølgelig aldri har ment eller sagt, men som la os si enklere sjeler tror de hører mellom linjene. Enig eller ikke i Sylvis uttalelser – dette er teknisk sett briljant politikk og der ligger FrPs håp – i teknikken.

annonse

Les også: Kultur-topper hardt ut mot Frp-Sylvi: – Ekstremt kunnskapsløs

Jeg skrev noen flammende saker når Sylvi gikk av som justisminister.

Sylvi, du skal være stolt. Og Bravo, Sylvi! Bravo! Begge to er verd å lese for de som den gang støttet hun og sto opp for hva FrP kan bli om vi står sammen.

Det er minner, brannfakler som viste hva FRP en gang sto for!

Jeg ønsker Sylvi Listhaug lykke til med jobben og den enorme oppgaven hun har påtatt seg. Til høsten får vi se om hun fører skuten med fulle seil eller dupper rundt i vindstilla.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474