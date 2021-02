annonse

annonse

Rom for alle som står bak Frps politikk?

Til fylkes- og kommunevalget i september 2019 skrev jeg at jeg droppet å stemme FrP for første gang siden 1979 fordi FrP var blitt et parti i sentrum av norsk politikk.

Et parti som har forlatt sitt utgangspunkt som et konservativt parti og foretatt en reise bort fra mange av sine kjernevelgere.

annonse

Les også: Derfor blir jeg hjemme 9. september

Tilliten til FrP var da allerede lav, men det skulle bli verre. Mye verre.

Siden 2019 har FrP fortsatt å forsterke inntrykket av at de ikke lenger er et «hjem» for konservative og da spesielt ikke for de som helst setter Norge først. Dette har toppet seg med kommentarer som at «nasjonalkonservative gir frysninger» fra ledere i FrP, støtten til EU, fortsatt høy/feilende innvandring og en deltagelse i en regjering hvor partiet knapt var noe annet enn et vaskebrett for Høyre og mikropartier for spesielt interesserte.

annonse

Og, så har vi forstått at det ikke «bare» var Siv Jensen som var problemet. Stort sett hele FrP ledelsen, partiorganene og FpU spesielt fremstår mer og mer som elitistiske globalister med til dels ikke-konservative holdninger.

Les også: Store forventninger til Listhaug: – Bør sikte mot 20 prosent



Listhaug skal tydeligvis nå redde skuta, men også med et mandat om å videreføre dagens politikk.

Det er en oppskrift på videre nedgang for partiet. Listhaugs uttalelse: «Rom for alle som står bak Frps politikk» er en god metafor for problemet til FrP. De mener at velgerne skal rette seg etter FrPs politikk – en politikk som partiapparatet i praksis legger opp til.

Jeg skulle gjerne hørt Listhaug si at vi skal som tillitsvalgte politikere gjennomføre politikken våre velgere ønsker at vi skal føre. Men, som de fleste andre på Stortinget mener kanskje Listhaug at de er hevet over velgerne, enten de gir dem frysninger eller stort sett bedriver hatprat når de ytrer meninger eller bekymringer for Norge?

Grunnleggende er FrPs problem likt med flere av de andre partiene, men det gjør bare kløften mellom politikk og folk enda større. Partiene har mistet kontakt med velgerne; lederne er ikke lenger politisk tillitsvalgte, men ansatte med god lønn i det flere kaller «Stortingspartiet».

annonse

La oss nå se om Siv Jensens høyst nødvendige avgang kan gi et skifte i FrPs politikk og ikke minst gjøre det klart for FrPs ledelse at de representerer velgere, det vil si nordmenn som både skal ha mat på bordet, råd til et hjem å plassere bordet i, og kunne gå ut av huset sitt uten frykt og usikkerhet.

Noen av de viktigste områdene FrP må komme opp med tydelig politikk innenfor er for eksempel:

Ytringsfrihet: Gjør som Polen og innfør et lovverk som ikke bare beskytter religion (les muslimer), kjønn og rase mot forfølgelse og diskriminering. Gjør det også straffbart å diskriminere, forfølge eller nekte ytringsfrihet for folk med forskjellige politiske synspunkter. Hvorfor skal folk beskyttes mot å miste jobben på grunn av religion, men ikke på grunn av politiske meninger? Facebook, Twitter og BigTech må likeledes gjøres ansvarlige for deres politiske sensur. Deres tyveri av vår alles informasjon må ta slutt – la dem betale for å bruke informasjon slik det nå skal gjøres i Australia.

Les også: Den «tredje fasen» har begynt i Frp: Solid start fra Listhaug og Solvik-Olsen



Innvandring: Still krav for guds skyld. Innvandring kan fungere, hvis de som har interesse av å bidra til samfunnet og de får seg jobb og faktisk må delta. Dette er noe velintegrerte innvandrere har fortalt i årevis. Penger i hånden og en endeløs rekke med bortforklaringer vil aldri hjelpe.

Offentlig forbruk: Hver nordmann koster staten tre ganger så mye som en svenske koster den svenske stat (og vi vet de har store kostnader også). Selv «godgutten» Olsen i sentralbanken har dristet seg til å nevne at forbruket i offentlig sektor må ned. Vi må kutte kostnader! FrP har bidratt til en stor økning av utgiftene så langt.

Politikk: Innfør grenser for hvor lenge politikere kan være aktive på Stortinget og i regjering. Vi må bli kvitt yrkespolitikeren, og for eksempel 8 år på Stortinget er mer enn nok. Vi må få inn folk med erfaringer fra næringsliv og faktisk arbeid i samfunnet. Folk som faktisk har gått «Livets skole», selv om dette er velgere man gjerne harselerer med. Jobb for en sperregrense på 6 eller 8 prosent.

Media: Slåss mot alle som vil ensrette norsk politikk; fjern pressestøtten og moms-fritaket, legg ned NRK, stopp støtten til TV2, gjenåpne FM-nettet og lag et nytt lovverk for å beskytte ytringsfriheten og demokratiet.

Skatt og avgifter: Les programmet til Anders Langes parti fra 70-tallet grundig. Fjern boligskatten, fjern mange av avgiftene og innfør reell skattlegging av sekundærboliger, slik at flere kan få eie sitt eget hjem og investeringene flyttes til næringslivet og oppstartsbedrifter. Fjern alle bomringer og betal veiene over statens og fylkenes budsjetter.

Lover og regulering: Norge er blitt et land hvor det tar 5+ år å planlegge en vei eller få bygget et hus i et nytt område. Norge er blitt et land hvor bedrifter knapt kan vokse eller endre seg på grunn av stadig endrede rammevilkår og en endeløs skog av forbud, regler, forskrifter, lover og så videre. Hele samfunnet oser av ødeleggende mistillit og motstand mot all dynamikk.

I de fleste sakene nevnt ovenfor har FrP gått motsatt vei av den veien et konservativt parti ville gått.

Hvis FrP skal overleve må partiet endre retning. De må snakke med velgerne og sørge for at partiet igjen blir folkelig og faktisk forstår hva folk bryr seg om og hva som bekymrer Hansen og Andersen.

Dessverre er FrP så skakkjørt at utfordringen er formidabel. Selv om vi kanskje får en viss «Sylvi-effekt”, så vil FrPs fremtid avhenge av at de raskt trer ut av «Stortingspartiet» og igjen blir et folkelig alternativ. Dessverre tror jeg de vil feile, for hverdagen som deltaker i «Stortingspartiet» er for behagelig.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474