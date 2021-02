annonse

Gyda Westvold Hansen kom til mål i ensom majestet og vant historiens første VM-renn i kombinert for kvinner. Mari og Marte Leinan Lund tok sølv og bronse.

Mari Leinan Lund leverte et kjempehopp på 107 meter og ledet foran langrennet, men der var Westvold Hansen sterkest. I mål hadde hun 13,8 sekunder til gode på lagvenninnen.

– Jeg vet egentlig ikke hvordan jeg har det. Det er veldig moro, rett og slett, sa Hansen til NRK.

– Historiens første kombinert for kvinner i et verdensmesterskap. Gratulerer med VM-gull, Gyda Westvold Hansen! Og med sølv og bronse, Marte og Mari Leinan Lund, skrev statsminister Erna Solberg etter at rennet var ferdig.

Fall

Mari Leinan Lund tok sølvet etter at søsteren Marte var uheldig og falt på vei inn mot oppløpet. Sistnevnte berget bronsen.

– Det var en litt uventet sølvmedalje, men jeg er glad for at Marte klarte å beholde tredjeplassen, sier Mari Leinan Lund til NRK.

Konkurransen lørdag var den første i VM-historien i kombinert for kvinner, og det var Hansen som fikk æren av å bli historisk med sitt første gull.

– Denne dagen kommer vi til å huske resten av livet, alle vi som har drevet med kombinert, sier sportssjef Ivar Stuan til NRK.

Gikk rett ifra

Nansen-løperen tok umiddelbart føringen i langrennet lørdag ettermiddag og var forbi først startende Mari Leinan Lund etter få minutter.

Etter 1,6 kilometer var Hansen 11,1 sekunder foran Lund, mens sistnevnte hadde tatt innpå ett sekund til 2,5 kilometerspunktet.

Likevel klarte Hansen å holde unna for søstrene Mari og Marte Leinan Lund. Dalsbygda-jenta tok to VM-gull for juniorer i Lahti tidligere i vinter.

