Jørn Siljeholm er tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet. Han har også PhD fra MiT. I Klassekampen går han hardt ut mot deler av miljøbevegelsen. Han mener debatt strupes og at vesentlige faktorer blir oversett.

Ikke minst gjelder det teknologioptimistene. De som tror det finne «ren energi». Men også forbybar energi bruker naturressurser og forurenser – og det slippes ut CO2.

En Tesla som skrapes etter fem år gir større ressurs- og energiforbruk enn en 15 år gammel diesel-Golf, skriver Siljeholm. Og han etterlyser helhetlig tekning:

– Vi har i dag 36 miljø- og naturvernorganisasjoner her i landet med mer enn 300.000 medlemmer. Et klimabrøl for alle bærekraftsmål vurdert sammen er det som trengs. Hvor mange vindmøller, utbygging av vassdrag og legging av kabler skal vi velsigne i den «rene» kraftens navn? Kanskje skal vi spørre de 40.000 barna i gruvene i Kongo, som utvinner kobolt til batteriene i elbilen, om hva de synes?

Siljehold peker spesielt på miljøstiftelsen Zero. Han har fått dem «i vrangstrupen». De vil løse klimaproblemet med teknologi, men fokusere ikke på økt bruk av råstoffer eller økning i totalt energiforbruk. Zero «vil benekte dette, men deres praksis overskrider teori. Ett bærekraftstiltak går utover et annet,» skriver han.

Siljeholm peker også på norske ungdomsorganisasjoner som var med på «klimabrølet» i 2019.

– De hadde en felles resolusjon om å bygge så mange vindmøller på norsk jord som mulig. Nå er de fleste imot, men beslutningene er tatt, investeringene kan ikke reverseres og de som forsøkte å stoppe anleggsmaskinene i fri natur har blitt bøtelagt med 10.000 kroner hver. Ingen har liksom skylda.

Dermed dobles antallet vindkraftverk på land i Norge over de neste fem år. Noe Zero støtter fullt ut.

Dette fører Siljehold over på meningsklimaet.

– Det er klamt, trangt, og det offentlige rom oppleves som et ekkokammer, skriver han og fortsetter:

«Greta Thunberg, Extinction Rebellion – der den siste har klare autoritære trekk – og mange andre har sine megafoner på maks styrke. Trøkket i debatten presser fram en frykt for at dersom jeg ikke tenker og sier det som er politisk korrekt, blir jeg ikke innbudt til neste barneselskap hos bestevenner. En «klimaskeptiker» får ikke kake.»

Siljehold ønsker seg tilbake til den gamle formen for miljøvern. Da man jobbet for en reduksjon i bruken av energi og råstoffer. Bare det er bærekraftig på sikt.

– Vi hadde Gro-rapportens «Our Common Future» fra 1987, Romaklubbens «Limits to Growth» i 1972, «Samla plan om vassdrag» og en rekke andre sentrale innspill mellom 1972 og 2000. Disse ville alle ha redusert energi-, ressurs- og naturforbruk. I dag er dette blitt et stort tja. Det er helt uakseptabelt, sier den gamle miljøvernskjempen Jørn Siljeholm.

