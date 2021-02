annonse

Milliardær og investor Harald Moræus-Hanssen er bekymret. Han ser bobletegn i både valuta-, bitcoin- og aksjemarkedene.

– Når ett selskap prises veldig høyt på børs, dukker det fire andre opp, sier han til Dagens Næringsliv, og forteller hvorfor:

– En vesentlig del av det som gjør det mulig for dem, er at andre er høyt priset.

Moræus-Hanssen frykter for hva som kan skje hvis kursen på de mest populære aksjene faller.

– Det kan bli en felle. Det er nødt til å bli mange skuffelser.

Investoren så tendensene allerede på sensommeren i fjor, og har blitt mer skeptisk til de høye prisene på mange aksjer.

– Børsintroduksjoner av selskaper som ikke så mange har hørt om og mange ikke kan så mye om. Som kanskje er aggressivt priset, men noe av det vesentligste, og det som gjør at man får det til, er at det er noe annet som er priset enda høyere.

Han ser likheter med dotcom-boblen i 2000, der aksjene ble priset til himmels og falt deretter rett i kjelleren. Han mener at de vi ser i dag kan bli en felle, fordi faller en kan de dra med seg de andre. Han vil ikke nevne noen, men det er mange grønne aksjer som er høyt priset.

Moræus-Hanssen sier at svingningene er store, og vekstaksjer i selskaper som har lite å vise til, men de spås lyse utsikter og prises til mange ganger de ventede resultatene. Han sier videre at børsene blir stadig mer preget av folk som ikke jobber med aksjer. Det mener han er tradisjonelt er et bobletegn. Når taxisjåfører snakker om aksjer. Han mener skylden ligger hos sentralbankene.

– Årsaken til denne aggressiviteten i aksjemarkedet er denne vedvarende, massive pengetrykkingen som foregår fra sentralbankene over hele verden, sier han, og legger til:

– Det påvirker kapitalmarkedene enormt, det gjør de mye sterkere enn de ellers ville ha vært.

Han sier videre at det er ikke penger som følger av at noen har skapt eller produsert noe. Han mener Bitcoin er en konsekvens av det.

– Kryptovalutaene har jo, spør du meg, et vesentlig element av pyramidespill ved seg. Men det er klart at det er rasjonelle sider ved det, for på grunn av pengetrykkingen så er også våre vante valutaer delvis også blitt et pyramidespill.

