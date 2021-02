annonse

annonse

NTB melder at et nytt merkbart jordskjelv skaket opp Reykjaviks innbyggere lørdag. Området har de siste dagene vært utsatt for en serie jordskjelv.

Skjelvet lørdag hadde en styrke på 5,2, som er det kraftigste siden det første skjelvet onsdag, som målte 5,7 og som førte til at bilder falt ned fra veggen og bøker raste ut av hyllene sine.

Til sammen har det vært over 6.000 jordskjelv i Reykjavik og Reykjanes-halvøya de siste dagene. Mange kunne merkes godt, men de fleste er mindre.

annonse

Serien med skjelv har utløst frykt for et større jordskjelv eller at et nytt vulkanutbrudd er i emning. Island ligger akkurat der de europeiske og amerikanske kontinentalplatene møtes, og det er mange aktive vulkaner i landet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474