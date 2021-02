annonse

Politiet i Oslo etterforsker bruk av skytevåpen på åpen gate fredag kveld.

Rett før midnatt fikk politiet flere meldinger om høye smell på Tøyen.

– Ingen er kommet til skade, men vi har gjort funn på stedet som tyder på skudd, ja. Vi vet ikke hva slags våpen som er brukt eller hvem eller hva skuddene var rettet mot. Vi vet heller ikke hvem som skjøt, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Skuddene skal ha vært avfyrt i Herslebs gate, rett utenfor Hersleb videregående skole.

– Derfra kjører det en bil i høy fart mot Vahls gate som vi gjerne skulle hatt tak i. Vitner opplyste først at det var to biler, men vi fikk kontakt med den ene, og den hadde ikke noe med dette å gjøre, sier Gulbrandsen.

Det er observert to biler og hørt noen smell. En hypotese er at det er brukt skytevåpen. Vi har ikke fått informasjon om noen skadde personer. Vi søker i området etter involverte og de to bilene, samt at vi jobber med taktisk og teknisk etterforskning, herunder avhør av vitner.

— OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 26, 2021