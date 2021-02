annonse

annonse

To tredjedeler av franskmenn sier seg enige med ministeren for høyere utdanning, Frédérique Vidal, om at det er nødvendig å granske forholdet mellom venstresiden og islam i akademia.

Tallene kommer frem i en meningsmåling utført av Odoxa-Blackbone Consulting på vegne av mediene Le Figaro og Franceinfo, hvor deltagerne ble spurt om å ta stilling til følgende uttalelse fra Vidal: «Islamo-sosialisme forråtner samfunnet og akademia.»

Vidals korte setning, som ble ytret under et intervju på nyhetskanalen CNews 16. februar, utløste et voldsomt sinne blant venstreorienterte politikere og flere personer i fransk akademia. Men hvordan stiller den franske befolkningen seg til det? Ifølge meningsmålingen er hele to tredjedeler (66 prosent) av dem enige i ministerens uttalelser.

annonse

Ideologisk skille

Denne støtten finnes hovedsakelig på høyresiden og i midten av det politiske spekteret: Mens 79 prosent av velgerne til Macrons sentrumsorienterte regjeringsparti La République en Marche sier seg enige i uttalelsen, er det tilsvarende tallet for høyrepartiet Les Républicains 85 prosent. 79 prosent av velgerne til Marine Le Pens Nasjonal samling anser Vidals formuleringer som berettiget.

Venstresiden er derimot splittet i spørsmålet: Mens 60 prosent av velgerne til Sosialistpartiet sympatiserer med uttalelsene til statsråden, er de derimot i mindretall hos De grønne og det radikale venstrepartiet La France Insoumise (LFI), hvor 47 prosent av velgerne sier seg enig i uttalelsen.

annonse

Problem

Meningsmålingen viser også at hele 69 prosent av den franske befolkningen mener at konseptet «islamo-sosialisme» er et stort problem i Frankrike.

Også her er det en overvekt av høyre- og sentrumsorienterte velgere. Mens 80 prosent av velgerne til Macrons regjeringsparti deler denne oppfatningen, er de tilsvarende tallene henholdsvis 83 og 82 prosent for Republikanerne og Marine Le Pens Nasjonal samling.

Også rundt dette spørsmålet er den franske venstresiden delt. Mens 63 prosent av velgerne til Sosialistpartiet sier seg enig i uttalelsen, er de tilsvarende tallene 50 prosent for velgerne til De grønne og 46 prosent for velgerne til det radikale venstrepartiet LFI.

Det ideologiske skillet er også generasjonsbasert. Jo eldre franskmenn er, jo mer anser de at «islamo-sosialisme» er reelt og utgjør et problem for samfunnet: Mens 57 prosent av de som er under 35 mener at det er et problem, er tallene henholdsvis 68, 71 og 80 prosent for aldersgruppene 35-49 år, 50-64 år og 65 år og oppover.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse