USAs tidligere president vil opprette ny organisasjon for å fortsette å fremme sin politiske «Amerika først»-agenda, etter et møte med flere trofaste høytstående politiske rådgivere.

Fox News melder at Trumps mangeårige politiske rådgiver og assistent, Corey Lewandowski, har fått ansvaret for å lede organisasjonen, som i USA er kjent som en politisk handlingskomité, eller political action committee (Super PAC) på engelsk.

En Super PAC er definert som «en organisasjon som samler inn valgkampbidrag fra støttespillere, og donerer disse midlene for å kjempe for eller mot en eller flere kandidater, innbyggerinitiativ eller lovgivning.»

Lewandowski fungerte som presidentkampanjeleder fra begynnelsen av Trumps lange løp mot Det hvite hus i tidlig 2015, gjennom primærvalget for republikanerne i 2016. Han fikk derimot sparken under selve presidentvalgkampanjen, da han måtte vike for Paul Manafort.

Lewandowski holdt seg likevel tett til Trump i en ny rolle som ekstern rådgiver under hele presidentskapet. Han fungerte også som topprådgiver for Trump under gjenvalgskampanjen i 2020.

Møte

Beslutningen om å opprette Super PAC-en ble tatt under et møte i forrige uke på Trumps residens på Mar-a-Lago i sør-Florida, da den tidligere presidenten samlet et team av sine mest trofaste rådgivere for å diskutere veien fremover for MAGA-bevegelsen. Gruppen inkluderte 2020-kampanjelederne Bill Stepien og Brad Parscale, seniorrådgiver Jason Miller, tidligere direktør for sosiale medier i Det hvite hus, Dan Scavino, og Trumps eldste sønn, Donald Trump Jr.

Anonymer kilder kjent med møtet opplyser at deltakerne diskuterte flere av Trumps politiske aktiviteter etter at han avtrådte som president. Planene om å opprette Super PAC-en er ennå ikke ferdiggjort, så mer arbeid gjenstår før den formelt vil bli annonsert.

– MAGA-støttespillere og kandidater som støtter president Trumps «America først»-agenda vil bli imponert over den politiske operasjonen som bygges her, sa seniorrådgiver Miller i en offentlig uttalelse og la til:

– Vi forventer formelle kunngjøringer om hele teamet i de kommende ukene, som vil omfatte noen svært talentfulle individer som ennå ikke har blitt nevnt med navn.

Republikanernes ubestridte leder

Møtet kommer samtidig som Trump lover å bruke sin posisjon som den dominerende figuren i Det republikanske partiet til å fortsette å fremme MAGA-agendaen fremover. Han har blant annet forpliktet seg til å støtte utfordrere til republikanere som tidligere tatt avstand fra ham, eller som ikke støttet hans forsøk på å reversere presidentvalgtapet i fjor, i de kommende primærvalgene i 2022.

Trump flørter også med tanken om å lansere sitt kandidatur for presidentvalget i 2024. Det forventes at han skal holde en tale hvor han i stor grad klargjør dette spørsmålet under den republikanske konferansen (CPAC) søndag i Orlando, Florida. Talen på CPAC – den største årlige samlingen av konservative aktivister og ledere – vil være Trumps første siden han forlot Det hvite hus 20. januar.

De siste meningsmålingene indikerer at den tidligere presidenten fortsatt er ekstremt populær og innflytelsesrik blant republikanske velgere. Hans innflytelse med de fleste republikanere i Kongressen er også fortsatt veldig stor.

