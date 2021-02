annonse

annonse

Hanan Benammar, medforfatter av teaterstykket «Ways of Seeing», sier at de ikke filmet huset til Christian Tybring-Gjedde. Hun kaller også Tybring-Gjedde en løgner.

Nå er hun ute etter Christian Tybring-Gjedde fordi han er kritisk til «Ways of Seeing». Et teaterstykket der de skapte et fiktivt rasismenettverk ved å bruke navngitte offentlige personer. Dette har fått mange til å reagere, men Benammar skriver at kritikken hører ikke hjemme i et demokrati. Hun sier også at kritikken av teaterstykket skapte en truende situasjon.

Les også: Ways of Seeing-regissør underslo og gamblet vekk over 850.000 kroner

annonse

– Det var ikke du som fikk direkte trusler mot deg, Tybring-Gjedde. Likevel framstiller du deg som offer. Du gjemmer deg i offerrollen, skriver hun i Dagbladet, og sier at offeret her er hennes teaterkollegia:

– Men det var kun Sara Baban som måtte flytte ut av sitt hjem – inntil truslene mot henne hadde roet seg.

Aftenposten beskrev teaterstykket slik:

annonse

«Filmklipp av husene til kjente personer rundt nettstedet Resett og med tilknytning til Høyre, Frp og NATO vises i bakgrunnen under forestillingen. I forgrunnen beskriver skuespillerne Sara Baban og Hanan Benammar hvordan de har brukt måneder på å observere menneskene som bor i husene.»

Tekstforfatter Benammar skriver at Tybring-Gjedde helt siden 25. november 2018 har vært klar over at de aldri filmet hans hus.

– Og vi er veldig glade for at bilder av din husfasade ikke var inkludert i vår vakre forestilling. Likevel lar pressen deg spre dine usanne anklager mot oss.

Les også: Tre av kunstnerne bak «Ways of Seeing» får millionstipend

Benammar skriver at Tybring-Gjedde siterer henne for å nøre opp under grunnløse konspirasjonsteorier. Hun sier at hun kunne ha valgt å tie. Men hun velger å svare:

– Det er nok nå. For det er ikke du, Tybring-Gjedde, som har fått innskrenket din ytringsfrihet etter at vårt teaterstykke hadde premiere i november 2018, svarer hun, og kaller Tybring-Gjedde en løgner:

annonse

– Du har snarere økt dine grunnløse angrep på oss. Noe som har gjort at min venn, kollega og medskuespiller Sara Baban har fått minsket sin ytringsfrihet. Hun mottok drapstrusler etter at du hengte henne ut på Facebook-siden din med tendensiøs språkbruk og løgner, kun fire dager etter premieren på vår forestilling. I ditt angrep på den kunstneriske frihet skrev du:

«Blackbox Teater legitimerer sitt hat mot nordmenn gjennom en absurd statsfinansiert teaterforestilling. De som står opp for Norge og advarer mot islamsk fascisme skal tvinges til taushet under dekke av kunstnerisk frihet. Dette er takken for at Norge tar imot mennesker på flukt. Profilbildet på «kunstner» Sara Babans FB side sier det meste. Der poserer hun med et maskingevær over ryggen.»

Les også: Filmet husene til politikere og Resett-eiere – nå vurderer hun å saksøke for fotografering av eget hus og postkasse

Etter 22. juli

Hanan Benammar sier at Tybring-Gjedde fikk mye kritikk etter 22. juli. Den gikk i hva han hadde sagt og skrevet, spesielt for kronikken «Drøm fra Disneyland». Hun mener at den opererer i samme forståelse av hat mot multikulturalisme og hat mot Arbeiderpartiet.

– Jeg oppfatter mange politikere på høyresiden som anstendige samtalepartnere, selv i vanskelige diskusjoner. Du er ikke i nærheten av å være en slik politiker, avslutter medforfatter av teaterforestilling «Ways of Seeing».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474