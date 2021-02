annonse

82 personer var søndag kveld samlet for å spille kort og se på fotballkamp på Grønland i Oslo. Også på Tøyen var det brudd på smittevernreglene.

Det skjedde på to tilstøtende klubber i samme bygning i Olafiagangen på Grønland i Oslo, og arrangørene blir nå anmeldt. Det foregikk ikke servering i lokalene, som politiet tømte for personer, skriver NTB.

Like før hadde Oslo-politiet også rykket ut til et forsamlingslokale i Motzfeldts gate på Tøyen, der 15 personer var samlet.

– Der vurderer vi om vi skal anmelde arrangøren, eller om dette er å regne som en privat sammenkomst, der alle tilstedeværende blir anmeldt, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Rett før klokken 19 meldte Oslo-politiet på Twitter om de første 15 personene de kom over.

#Oslo I Motzfeldts gate har vi kommet over et forsamlingslokale som hadde til sammen 15 gjester. Samtlige blir anmeldt og lokalet tømmes for folk. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 28, 2021

Og en halvtime senere kunne politiet opplyse om de neste lokalene som måtte tømmes:

– I Olafiagangen har vi kommet over to arrangementer med til sammen 82 personer. Ansvarlige for de to lokaler blir anmeldt. Lokalene blir tømt for personer, skrev politiet på Twitter.

#Oslo Olafiagangen har vi kommet over to arrangement med til sammen 82 personer. Ansvarlige for de to lokaler blir anmeldt. Lokalet blir tømt for personer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 28, 2021

Flere reagerer på Twitter:

– Hva er vitsen med dugnad når så mange gir f…? Håper de blir bøtelagt. Ny nedstengning idag betyr flere oppsigelser med de skader det medfører for den enkelte og samfunnet, skriver en.

– Lurer på hva slags arrangement dette er, skriver en annen.

Lurer på hva slags arrangement dette er 🤔 — Kjell bolme (@kjell_bolme) February 28, 2021

