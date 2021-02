annonse

Oppdagelsen av Amerika skapte en pandemi, akkurat som Kina har forårsaket i skrivende stund.

I 1492 seilte Columbus fra Spania og ville finne sjøveien til India, han ville dra mot vest. Columbus hadde drevet med værobservasjon på Kanariøyene og trodde korteste vei var å krysse Atlanterhavet. Han forsøkte å skaffe finansiering flere steder, blant annet fra Henry VII av England, far til den mer kjente Henry VIII, han som utviklet sin egen metode for å gjennomføre skilsmisser. Men Henry VII var en sparsommelig mann, og takket nei. Columbus fikk imidlertid endelig napp hos kongeparet Ferdinand og Isabella av Spania. De utstyrte ham med skipene Santa Maria, ei skute på 70 fot med tre master, samt de to mindre skipene Niña og Pinta.

Columbus krysset Atlanterhavet og fant land, han kom til øya Hispaniola i Karibien. Han trodde han var i India, og derav fikk lokalbefolkningen navnet indianere. Noen år senere reiste Amerigo Vespucci rundt og oppdaget at det ikke var India, men et helt nytt kontinent. Det ble siden kalt America. Det ble uenighet mellom Spania og Portugal om hvem som hadde retten til de oversjøiske land. Paven meglet og delte verden i to i «Tordesillastraktaten». Spania fikk da Amerika, med unntak av den østlige delen av Brasil. Det har vært spekulert i hvorfor deler av Brasil kom i Portugals favør. Kan de ha oppdaget landet før Columbus? De kan ha holdt det skjult, og et jordskjelv i 1755 tilintetgjorde deres arkiv.

Spanjolene brakte med seg helt vanlige sykdommer.

Det var influensa, meslinger og kopper. Spanjolene var immune og fikk knapt noen lette symptomer. Men for innbyggerne i den nye verden var dette virus som gav alvorlig sykdom og det kunne også medførte døden. Det er stor usikkerhet om hvor mange som egentlig bodde i Amerika, tallene der spriker fra nærmere hundre millioner til noen millioner. Men historikerne er enige om at befolkningen gikk brått tilbake. På Hispaniola forsvant store deler av befolkningen i løpet av noen år. Her er også tallene usikre, noe oppgir at de var et par hundre tusen innbyggere, og at 95 prosent forsvant. Men det er lite kilder. De første som som krysset Atlanterhavet var lykkejegere som ville finne sølv og gull.

Det var to områder med tett befolkning.

I Sør-Amerika var det en sivilisasjon i området rundt Peru: Inkariket. Et rike som strakte seg fra jungelen i Brasil i øst til Stillehavet i vest. I Nord-Amerika helt ned til nord i Mexico var det tynt befolket, av for det meste nomader. Men i høylandet der Mexico City ligger, var det fruktbart, og dette la grunnlaget for en sivilisasjon. Området kalles Mesoamerika og omfatter også Mellom-Amerika. Det var innbyrdes kriger, med skiftende allianser.

I 1519 gikk Hernán Cortés i land i Mexico med 521 menn. Det var lykkejegere, og de var godt utrustet med våpen. Likevel var de for få til å være en trussel. Men Cortés kom til et splittet aztekerrike. De hadde slått seg opp og erobret store områder. Aztekerne var brutale, noe som skapte mye misnøye, de var også overtroiske og bedrev menneskeofring for å tilfredsstille gudene. Cortés’ ankomst kom også inn en religiøs dimensjon. En myte gikk ut på at det en dag skulle komme guder fra havet. Det var ikke hester i Amerika, så de innbilte seg at rytteren og hesten var samme skapning. Hernán Cortés ble sett på som en redning i et opprør mot aztekerne. Folk sluttet opp om ham.

Men det var ikke hester og skytevåpen som avgjorde kampen, det var virus. Lokalbefolkningen ble alvorlig syke, mens spanjolene var immune. Kampen var nærmest avgjort før de kunne se hverandre. De evnet ikke å sette inn et effektivt forsvar mot noen hundre mann. Sannsynligvis ble de lammet av et smittsomt virus som ikke skånet noen, verken høy eller lav. Aztekerriket gikk til grunne. En kan spørre hvorfor det ikke ble opprør da spanjolene tok makten. Svaret kan kanskje være virus. Befolkningen gikk tilbake, dødstallene var høyere enn fødselstallene.

Men mye er usikkert. Mange ble også fordrevet, det kan ha skapt underernæring og en lav forplantningsevne. Men Europa fikk også noe tilbake, blant annet skammens sykdom – syfilis.

