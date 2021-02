annonse

CO2-avgiften kan bli Norges fremste konkurransefortrinn.

– Norsk skog kan brukes til byggematerialer, men taper for ofte i konkurranse med fossile materialer som stål og betong, skriver Knut Skinnes og Kjersti Kinderås fra Norwegian Wood Cluster i Finansavisen, og forteller om deres løsning:

– Når avgiften på de fossile materialene går opp, øker trematerialenes konkurransekraft.

Lederne i Norwegian Wood Cluster skriver at det samme gjelder energi. Når prisen på fossilt karbon går opp, øker det konkurransekraften for fornybar energi. Dermed kan en høy CO2-avgift bli en ny start for utvikling av industri og produksjon med ressurser fra skogen, jorden og havet.

– Våre konkurransefortrinn kan øke i takt med høyere avgifter, skriver de og legger til:

– Avgiftene bør trappes opp gradvis, på sikt så høyt opp at det er økonomisk uforsvarlig å forbrenne fossilt karbon uten lagring.

– Dette vil resultere i en produksjon og et samfunn som ivaretar 1,5-gradersmålet. Samtidig trenger vi en helhetlig industristrategi med klare ambisjoner for utbygging av grønn kraft.

De mener også at en så fundamental endring som CO2-avgiften vil være, krever en stat som bidrar ved å avhjelpe selskaper og industri som blir rammet av økt CO2-avgift. Industrien trenger kunnskap og kapital for å endre sin produksjon, samt til utvikling av nye løsninger.

– For at AS Norge skal utnytte og utvikle sine konkurransefortrinn, trenger vi en aktiv stat som stimulerer til det. Støtteordninger til omstilling og ny grønn industri må styrkes.

