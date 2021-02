annonse

Satellittbilder viser at Kina ruster opp sine militære installasjoner nær grensen til Vietnam, en handling som blir tolket som krigsforberedelser.

Breitbart rapporterer at en ikke-statlig organisasjon kalt «South China Sea Chronicle Initiative» (SCSCI) onsdag publiserte satellittbilder på Twitter, som viser at Kina holder på å konstruere en bakke-til-luft-missilbase nær grensen til Vietnam.

En annen mulig missilbase, som angivelig har vært under konstruksjon siden juni i fjor, ble også oppdaget tidligere denne måneden. Analytikere mener kineserne også planlegger å bygge flere flybaser i området, men har ennå ikke fått tak i satellittbilder av disse konstruksjonene.

A second surface-to-air missile site near China-Vietnam’s border is suspected to be under construction. The location is in Mengzi City, less than 70 km from the border. https://t.co/DBbHtum6Co — South China Sea Chronicle Initiative (@TheSCSCI) February 24, 2021

China is building a surface-to-air missile site about 20km from China-Vietnam’s border, satellite imagery revealed. The location is not far away from the suspected heliport that we reported recently. https://t.co/A4IjNUdHHJ — South China Sea Chronicle Initiative (@TheSCSCI) February 3, 2021

Den vietnamesiske regjeringen har opplyst at den jobber med å verifisere rapportene.

Krigsforberedelser?

En ekspert sitert i Voice of America News (VOA) beskrev på fredag missilbasene som «alarmerende» i den vietnamesiske regjeringens øyne. Han mener at Hanoi har all grunn til å være bekymret over Beijings grep, gitt Vietnams tidligere konflikter med Kina og de pågående spenningene i Sør-Kinahavet:

– Dette er et signal om at Kina forbereder seg på krig langs sine grenser. Kanskje ikke i dag, kanskje ikke i morgen, men på lang sikt, sa Alexander Vuving, professor ved Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies på Hawaii.

I oktober ba Kinas president Xi Jinping det kinesiske militæret om å forberede seg på krig.

Sør-Kinahavet

Vietnam er en av flere nasjoner som bestrider Kinas territorielle krav som omfatter nesten hele Sør-Kinahavet. I Vietnams tilfelle, inkluderer de kinesiske kravene verdifulle naturgassforekomster nær landets kyst, som Hanoi ønsker å utvikle i samarbeid med amerikanske og japanske selskaper.

Kina har tatt flere grep for å håndheve sine territorielle krav i området. Kinesiske maritime styrker slo for eksempel ned et felles boreprosjekt mellom Vietnams statlige energiselskap PetroVietnam og dets russiske partner Rosneft i fjor sommer. Beijing blokkerte også en avtale mellom PetroVietnam og Spanias Repsol-selskap noen år før det, delvis ved å true med å bruke militærmakt mot de vietnamesiske satsningene.

Vietnam ruster opp

Asia Maritime Transparency Initiative – en del av tenketanken Center for Strategic and International Studies (CSIS) – rapporterte i forrige uke at Vietnam holder på med å forbedre sitt eget forsvar i Sør-Kinahavet, inkludert en betydelig befestning av landets militærbaser på de omstridte Spratly-øyene.

Noen av disse forbedringene ser ut til å være nye betongfundamenter som kan huse avanserte bakke-til-luft missilsystemer. Ifølge CSIS, vurderer Vietnam også å utstyre disse basene med russisk og israelsk produserte missiler samt rakettartilleri, som kan nå nærliggende kinesiske baser.

FNs havrettskonvensjon

Vietnam tok torsdag til orde for fred i Sør-Kinahavet, etter at Kina protesterte voldsomt på at amerikanske marinefartøyer gjennomførte navigasjonsfrihetsoperasjoner nær de omstridte Spratly- og Paracel-øyene.

Vietnam viste til FNs havrettskonvensjon (UNCLOS), som gir alle stater retten til en eksklusiv økonomisk sone (EEZ) som strekker seg 200 nautiske fra kysten til den relevante staten. Amerikanerne argumenterer med at de opprettholder UNCLOS i Sør-Kinahavet gjennom å sikre navigasjonsfriheten ved å seile igjennom farvann som illegalt er gjort krav på av Beijing.

Militariseringen av kystvakter

Kina økte spenningen i Sør-Kinahavet i forrige uke ved å vedta en «kystvaktlov», som eksplisitt autoriserer den kinesiske kystvakten til å skyte på utenlandske fartøy som opererer i «kinesisk farvann» og opprette «midlertidige ekskluderingssoner» som utenlandske fartøy får forbud mot å komme inn i.

Fredag ​kontret Japan ved å kunngjøre en lignende politikk for sine egne kystvaktskip stasjonert rundt Senkaku-øyene – en annen øygruppe som er kontrollert av Tokyo, men som Beijing også gjør krav på.

