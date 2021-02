annonse

I to ørkendrivhus i Jordan dyrkes paprika som nå skal selges i Norge. Det hele begynte med en «sprø idé» som Frederic Hauge hadde – og som Jordans konge likte.

Denne uken får Bama i Norge noen nye produkter i sin portefølje: ørkenpaprika fra anlegget til norske Sahara Forest Project utenfor havnebyen Aqaba i Jordan.

Klimaprosjektet renser sjøvann til ferskvann, dyrker grønnsaker og har som mål å gjøre ørkenen grønn. Det høres ambisiøst ut, men ikke for Bellona-leder Frederic Hauge – mannen som satte det hele i gang.

– Jordan får mindre og mindre vann. De går snart tomme. Og vi kan fikse det!, sier Hauge.

NTB møtte ham på anlegget i Aqaba, som drives av solenergi og kjøles ned av saltvann, under det norske statsbesøket i Jordan i mars i fjor. Siden den gang har det vært en kronglete vei – gjennom en global pandemi – for å få de første grønnsakene til Norge.

– Bra kvalitet

Og tirsdag denne uken skjedde det. En pall med røde spisspaprika ble levert til Bama i Oslo etter en ferd gjennom blant annet Israel og Slovenia. De skal nå ut til butikker på Østlandet.

– Det er interessant å se at de har klart å plante og høste på riktig tidspunkt og fått en tilfredsstillende kvalitet på paprikaen, sier innkjøpsdirektør Petter Henrik Gathen i Bama til NTB.

Han sier at de alltid er på utkikk etter leverandører i nye land, og at de følger med på ny bruk av teknologi i landbruket.

– Vi er spent på det kommersielle rundt dette, og om de klarer å skalere opp produksjonen til et interessant volum. Hovedpoenget i første omgang er å hjelpe dem med å få erfaring med sende varene så langt.

Hauge: – Motiverende

Enn så lenge er prosjektet avhengig av store summer i pengestøtte, og det er ennå en lang vei å gå før det blir økonomisk bærekraftig. Men med stigende priser på ferskvann, og etter hvert som det skaleres opp, er Hauge overbevist om at det vil kunne stå på egne bein.

– Dette funker! Og dette koster langt mindre enn vi uansett må regne med å betale for klimatiltak i verden, sier han.

Miljøveteranen er blitt vant med å imøtegå kritikere som frykter at planene hans er luftslott. Det har folk også sagt om ørkenprosjektet, helt siden Hauge var med på å grunnlegge det i 2010.

– Som vanlig syntes folk jeg var gæren. Men det syntes de også da jeg startet med elbiler og da jeg begynte å rydde opp i atomavfall i Russland, sier han.

Når er ørkendrømmen et skritt nærmere. Og i drivhuset nær grensen til Israel spirer og gror det, med flere forskjellige vekster.

– Det å se på papayaene – de største jeg har sett i hele mitt liv – det er motiverende, sier Hauge.

Imponerte kongen

Eventyret i Jordan startet da landets konge, Abdullah, besøkte Norge i 2010.

– Det ble holdt en del presentasjoner. Som vanlig presenterte de andre bedriftene hvem som satt i styrene, mens jeg sa til kong Abdullah at vi kan gjøre Jordan-dalen grønn for deg.

Kongen tente på ideen, og siden har både det norske og jordanske kongehuset støttet opp om prosjektet.

Sahara Forest Project drives i dag som en egen stiftelse, i tett samarbeid med Bellona. Hauge er en av styremedlemmene.

Ikke kortreist

Den daglige driften står Kjetil Stake og en rekke lokalt ansatte i Jordan for. Stake, som har vært daglig leder siden 2010, sier at grønnsakene som nå kommer til Norge er viktige byggeklosser i å få oppskalert produksjonen.

– I første omgang sender vi relativt små volumer, understreker han.

– Men dette kan vel ikke akkurat kalles kortreiste grønnsaker?

– 66 prosent av all frukt og grønt i Norge importeres. Ved å eksportere fra Jordan til Norge, ønsker vi å gå foran som et godt eksempel ved å vise produsenter i land med ferskvannsutfordringer og tørke at det er gunstig å ta i bruk ny teknologi og gjøre produksjonen mer miljø- og klimariktig, sier Stake.

Frederic Hauge påpeker at klimagevinsten kommer lokalt. Han ser for seg at man gradvis kan jobbe seg oppover landskapet og gjøre stadig nye områder grønne. Prosjektet går både ut på å dyrke grønnsaker i drivhus som kjøles av saltvannet, men også på å etablere vegetasjon på utsiden.

– Det er klart at du kan gjøre dette hele veien oppover Jordan-dalen, sier han.

