Norge ristet tidlig av seg Tyskland på langrennsdelen og kunne til slutt sikre et komfortabelt VM-gull i lagkonkurransen i kombinert i Oberstdorf søndag.

Etter noe skuffende hopping gikk Norge ut på fjerdeplass på langrennsdelen over 4 x 5 kilometer, men der var Riiber, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad til gjengjeld suverene.

Norge åpnet stafetten 35 sekunder bak ledende Østerrike og ti sekunder bak hjemmefavoritten Tyskland, men tyskerne ble tatt igjen og parkert allerede på 1. etappe.

Østerrike i front og Japan, som vekslet likt med Norge etter 1. etappe, hadde ingenting å stille opp med mot Norge, som tok ledelsen halveis på 2. etappe og fortsatte å øke ned til resten.

Med et forsprang på et halvt minutt for Jarl Magnus Riiber ut på siste etappe var det dermed tidlig klart at Norge ville forsvare VM-gullet fra lagkonkurransen for to år siden i Seefeld.

Riiber kunne enkelt gå inn til sitt annet gull i Oberstdorf etter å ha vunnet åpningskonkurransen fredag. Jens Lurås Oftebro ble da nummer tre.

