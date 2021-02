annonse

annonse

Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde fortsetter kritikken mot byråd Raymond Johansen i Oslo. Det startet med kritikk av den økte smitten.

Det var i et intervju med VG ordføreren kom med kritikken.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sa Høyre-ordføreren til VG.

annonse

Han mente byrådet sender doble og uklare signaler til befolkningen.

– I det ene øyeblikket ønsker de forskrifter fra regjeringa, og i neste øyeblikk ønsker de større grad av frihet i Oslo. Dette er et uklart, dårlig lederskap. Det skaper frustrasjoner i befolkninga, og det skaper også dårligere arbeid i forhold til smittesporing og isolering, sa Dahl til NRK.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen kalte utspillet et «usmakelig» angrep på Oslo-folk.

annonse

– Molde er en by med litt over 30.000 innbyggere, Oslo har snart 700.000. Koronaviruset trives mye bedre i storbyer som Oslo enn i mindre byer. Så sammenligningen av Oslo og Molde faller på sin egen urimelighet, sier Johansen.

Mange har reagert på Molde-orførerens kritikk og mediene har blåst saken opp så mye som mulig. Nå har de funnet nok en forlengelse, for Høyre-ordføreren fra Molde er ute med nye corona-råd til Oslo.

Han kritiserte nå Oslo og mener de bør skjevfordele vaksine internt mellom bydelene før det ropes etter doser fra resten av landet.

I et intervju med NTB reagerer Dahl på hvordan byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjentatte ganger har gått ut og bedt om mer vaksine til Oslo, på bekostning av resten av landet.

– Det som er interessant, er at Johansen faktisk ikke har gjort en slik skjevfordeling internt i Oslo mellom de ulike bydelene. Det hadde vært naturlig at han prioriterte bydelene med høyest smittetrykk, sier Dahl til NTB.

– Hvis han mener at dette skal være basert på smittetrykket lokalt, så bør det første være at Oslo selv gjør det, i stedet for å rope på vaksine fra resten av landet. Det henger ikke sammen, sier han.

annonse

Byrådet i Oslo har lenge ment at hovedstaden bør prioriteres i vaksineringen fordi det er der smittetrykket har vært høyest over tid.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474