Endelig fremstod en politiker som nærmest ved et uhell innrømmet sannheten, nemlig det politiske ønsket om å manipulere folket.

Det skjedde da miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn bekreftet manipulasjonen, det å ekskludere den høyst positive effekten av norsk skog i CO2 og klimasammenheng. Dette omtalte Resettredaktøren Helge Lurås under overskriften «Regjeringen ofrer Norges omdømme for å lure egen befolkning». Sikkert i disse dager for å fremme Erna Solberg i klimasammenheng når hun prektiggjør seg selv i New York og i FN-regi.

Dette er politikk i klimahysteriets navn (samt for den skjeve Paris-avtalen) for å få Erna til å fremstå som den flinkeste piken i verden. Klimaregnskapet vårt måtte offentlig fremstilles dårligst mulig. For at forbedringspotensialet og så videre virkelig skulle kunne imponere verden, ja også oss. Hadde regjeringen valgt FNs egen regnemåte, ville Norge tatt seg korrekt ut. Men det passet ikke globalist-regjeringens spill samt selvpålagte hysteri. For skog tar opp CO2 og kompenserer for industrielle og andre utslipp. Riksmediene er med på løgnkjøret og NRK har sågar forbudt «interne avvik», så snakk om et etterapet Pravda…

Jeg ønsker å eksemplifisere den politiske virkeligheten, at folket, generelt og daglig blir grovt manipulert. Kun mulig fordi det sanne, norske demokratiet er tapt, og det alene grunnet manglende kontradiksjon og tillatt åpen offentlig diskusjon. Mediemakten er staten medansvarlig i å kneble det avislesende folket. Et tilnærmet meningsmonopol samt et fortiet konformt Storting tillater dette spillet. Ved ensidig å subsidiere venstresiden og deres nøye utvalgte redaktører. Slik udemokratisk frataes opposisjonen «offentlig oksygen» å puste inn . Men disse totalitært dikterende, de vet utmerket godt hva de gjør. Regjeringen inkludert. Så ingenlunde tilgi dem.

Norge totalitært? Ja, fordi ensrettingen er bevisst statsfinansiert, og godtatt av dagens Storting. Riksmediene er blitt «statsmaktens betalte medløpere» og notér, der leverer de pliktskyldigst, for pengene… Men om Norge noensinne skal kunne gjenopprette et noenlunde sant demokrati, da må folket tilbake til makten, selve demokratiets forutsetning. Da må blant annet pressestøtte og NRK-monopolet avvikles. Slik som nå, er vi underlagt en nær homogen masse fordelsfolk, som alle direkte eller indirekte er statslønnede. Et egennyttig felleskap – som selvsagt ingen forandring ønsker.

Denne gordiske knuten må kuttes: Ved 1) slutt all mediaskjev statsstøtte, det minner for mye om Sovjet og 2) et nytt Storting til landets beste, ikke maktfolkenes beste.

De ansvarlige for landets utforkjøring må fratas rattet, verre kan det umulig bli. Siv Jensen kunne ikke lenger løpe fra sin uheldige politikk. Det skal heller ikke de nåværende selvgode stortingspartiene få gjøre. Som altfor lenge har fått kjøre på, unasjonalt. Milliardene ruller i øst og i vest og statsøkonomien, foreløpig, er kun reddet av oljen. Kun 1/3 arbeider i privat sektor i dette skakkdrevne landet, 1/3 arbeider i det statsoppblåst dårlig fungerende statsbyråkratiet og hele 1/3 lever på trygd.

Vi er verdensrekordholdere på de feile områdene. Og det takket være en politikk vi igjen kun kan takke politikerne for. Derfor, for alle fornuftige, ærlige mennesker ligger svaret snublende nært: En reell forandring må til. For dette kan ikke fortsette uten at nasjonalstaten Norge tapes, av Stortinget selvforskyldt.

Dersom populisme er et motsetningsforhold mellom eksisterende eliter og det norske folket, ja da er jeg en populist. Jeg har det følgende enkle forslaget til forandring, til en fredelig og folket mer «lønnsom» kjøreplan: Først og rolig benytter vi oss av demokratiets forutsetning, at makten er vår: Deretter stemmer vi stortingspartiene imot. Som ved sin passivitet og på andre måter grovt har sviket oss. Løsningen er enkel: I protest stemmer vi denne gang ikke på et eneste av de nåværende partiene – da stemmer vi langt heller som et hjemmesitter sofaparti, anonymt og behagelig. Det gir politikerne effektivt en uforglemmelig lekse.

For aktive velgere er alternativet å stemme et eller flere nye partier inn på Stortinget, til folkekjært å representere oss til en mer norgesorientert politikk, til forskjell fra de nåværende globalist-pregede partiene. Som nå har hatt mer enn sin sjanse, men forspilt den til fordel for resten av verden, samt egoistiske seg selv. Så langt har to partier meldt seg på i forandringens tjeneste: Demokratene, et nasjonal konservativt sentrumsparti – og det nøkterne PDK, som tømrer sin kristne politikk på vår norske kultursfære, som selvsagt inkluderer ikke-kristne også.

