Kvinnen nekter nekter straffskyld for millionbedrageri.

Tirsdag står eieren av Det norske kartselskapet tiltalt for grovt bedrageri når rettssaken mot henne starter i Oslo tingrett, skriver NTB.

Politiet mener at kvinnen mellom 1. januar 2015 og 26. juni 2020 lurte ansatte i en rekke virksomheter i Norge til å inngå avtaler om kjøp av digitale kartprodukter, internettbaserte katalog- og søketjenester, samt GPS-produkter.

Kundene ble ifølge tiltalen lurt til å betale minst 62 millioner kroner til selskapet. Hun har ifølge VG hele tiden nektet straffskyld for grovt bedrageri. Påtalemyndigheten mener også at mange av kundene ble lurt til å tro at «det allerede eksisterte et kundeforhold mellom dem og selskapet.

I tillegg til bedrageriet, er hun tiltalt for oppbevaring av rundt 1.000 tabletter med dopingmidler.

