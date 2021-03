annonse

Advokat John Christian Elden sier til NTB at han krever at Gyldendal bytter inn «Hva visste hjemmefronten?» fra alle som har kjøpt «feil» bok så langt.

– Vi er fornøyd med at de imøtekommer kravet om retting av feilene i boken, men forutsetter også at de bytter inn fra alle som har mottatt feil bok så langt og er ikke tilfreds med at de i mellomtiden vil forsøke å selge en bok de vet og har erkjent at inneholder injurierende feil, skriver Elden i en epost til NTB.

Mandag ble det kjent at Gyldendal ikke vil trekke den omstridte boka «Hva visste hjemmefronten?», men jobber med å lage en ny versjon av boka der alle påstander er gjennomgått.

Elden har tidligere truet med å ta Gyldendal til retten dersom ikke boka ble trukket, men vil ikke si om dette fortsatt er aktuelt.

– Det må vi vurdere med klientene, skriver Elden.

