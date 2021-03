annonse

Høytstående republikaner påstår at FBI-informant «oppdiktet en rekke løgner» om Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Kongressmannen Devin Nunes fra California – den mest høytstående republikaneren i Husets etterretningskomité – kom med kommentarene under et intervju søndag på Fox News-programmet «Sunday Morning Futures».

Nunes viste til nylig avklassifiserte FBI-dokumenter, som skal bevise at en konfidensiell kilde for FBI løy om Michael Flynns forhold til Kreml, under den første perioden i Russland-etterforskningen i 2016.

– Når man går igjennom det, er det skremmende. Tenk deg å bli spionert på av sin egen regjering, og så oppdikter spionen opp en haug med løgner om alle, sa han før han kom med følgende påstand:

– FBI lurte general Flynn.

FBI-notat

Nunes refererte til et FBI-notat som ble frigjort denne uken om et intervju som etterforskerne gjennomførte 11. august 2016 med Stefan Halper – en tidligere professor i Cambridge og en langvarig fortrolig kilde for FBI.

Ifølge det avklassifiserte notatet, fortalte Halper FBI-agenter at han hadde bevitnet et møte mellom Flynn og en russisk-britisk doktorgradskandidatstudent ved navn Svetlana Lokhova ved Cambridge-universitetet i 2014.

Episoden skal ha funnet sted da Flynn ble invitert til å snakke på universitetet i sin kapasitet som sjefen for den føderale etterretningsetaten i det amerikanske forsvarsdepartementet – Defense Intelligence Agency.

Halper hevdet å ha observert at Flynn og Lokhova forlot arrangementet sammen, og at de tok et tog til London. Den samme påstanden om Flynns Cambridge-tur ble senere omtalt i flere medieoppslag i mars 2017.

William Barnett, en FBI-spesialagent som ledet etterforskningen av Flynn, fastslo at informasjonen fra Halper «ikke var sannsynlig» og «sannsynligvis ikke nøyaktig.»

Lokhova og mannen hennes har også benektet påstandene. De sier begge at de forlot Cambridge-arrangementet sammen. Flynn har selv kalt påstanden «latterlig» under et avhør 29. november 2017 med spesialetterforskerens team.

Bevisst unnlatelse?

Nunes sa at informasjonen i FBI-notatet burde vært gitt til Kongressen for mange år siden, da republikanerne undersøkte opphavet til FBIs etterforsking av den påståtte sammensvergelsen mellom Trump-kampanjen og Kreml.

– Dette er bevis som burde ha blitt frembrakt for nesten fire år siden. Vi burde ha forstått hva de gjorde og hvordan de plasserte spioner inn i kampanjen, sa Nunes.

