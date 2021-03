annonse

Traumeforsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) sier Norge har et spesielt ansvar for at disse barna skal få en trygg oppvekst.

– Dette er vanlige barn med uvanlige erfaringer, sier forsker Ane-Marthe S. Skar til Vårt Land.

Den norsk-pakistanske kvinnen har vært varetekstfengslet siden hun ble hentet til Norge, på grunn av en sykt barn. Hun er nå tiltalt for terrordeltakelse. I perioden fra 2013 til 2019 var hun gift med tre IS-krigere.

Det lokale barnevernet har taushetsplikt og kan ikke uttale som om IS-kvinnens barn.

– Som samfunn er det viktig at vi klarer å skille barn fra valg deres foreldre har tatt. Dette vil være spesielt relevant i denne saken. Det er viktig å huske at barna til IS-kvinnen er vanlige barn, men med uvanlige erfaringer, sier Ane-Marthe S. Skar fra NKVTS.

Hun sier at Norge har et nedfelt ansvar i for å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge generelt, og for såkalte «sårbare barn» spesielt.

– Det er viktig å unngå sykeliggjøring eller stigmatisering av barn på grunn av hva de har opplevd. Samtidig er det verdt å merke seg at de kan ha opplevelser med seg som kan påvirke dem, sier Skar, og mener at de likeverdige:

– Barna bør bli møtt med omsorg, forståelse og informasjon tilpasset sitt nivå slik at de kan vokse opp og føle seg som likeverdige medlemmer av det norske samfunn.

Den terrorsiktede kvinnen og hennes advokat Nils Christian Nordhus nektet i et intervju med VG å snakke om sønnens helsetilstand. Men den norsk-pakistanske kvinnen uttalte at det var viktig å få barna til Norge.

– Det har selvfølgelig betydd alt. Det reddet livet til gutten min, og det betyr også at begge mine barn ble reddet fra å vokse opp i et farlig og radikalt miljø der barn blir lært å hate Vesten. Dette er jeg overlykkelig for.

