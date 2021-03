annonse

NTB melder at påtalemyndigheten har bedt om fire års fengsel – to av dem ubetinget – for Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy.

Dommen er likevel mildere enn det påtalemyndigheten hadde bedt om, som var totalt fire år, hvorav to skulle være betinget. Den tidligere presidenten kan søke om få å sone hjemme med fotlenke. Saken ble avsluttet i desember, men Sarkozy og hans medtiltalte har måttet vente i nesten tre måneder på rettens konklusjon. I tillegg til fengselsstraff, kan de få bøter på opp mot 1,2 millioner euro – rundt 12,5 millioner kroner. annonse Den 66 år gamle ekspresidenten, som styrte Frankrike fra 2007 til 2012, var sammen med advokaten Thierry Herzog tiltalt for korrupsjon i forbindelse med et forsøk på å bestikke dommeren Gilbert Azibert i 2014. Også Azibert var tiltalt.

Dette er første gang at et tidligere fransk statsoverhode har blitt dømt for strafferettslige forhold siden nazist-kollaboratøren Marshall Philippe Pétain ble dømt til døden for sin rolle i Andre verdenskrig.

