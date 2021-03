annonse

NTB melder at den terrortiltalte kvinnen sier at hun visste at hun måtte bruke det heldekkende plagget nikab i Syria, men også at hun ikke skjønte hvor ufri hun ville bli.

– Vi har jo hørt hvordan livet ditt ble der. Du kunne ikke gå ut som du ville, du fikk nesten ikke snakke med andre folk. Hvordan tenkte du at livet ville bli når du kom ned til Bastian i Syria? spurte aktor, statsadvokat Geir Evanger, da han fikk spørre ut kvinnen som er tiltalt for IS-deltakelse.

– Jeg hadde kanskje en liten anelse om hvordan det ville bli, men ikke i så stor grad som det ble, svarte den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen.

Hun svarte vagt og uklart på en rekke spørsmål om hva hun skjønte og visste om livet under IS, og om hun gjorde seg noen tanker rundt dette før hun satte seg på flyet for å oppsøke terrororganisasjonen. Hun sa at hun var 22 år gammel og ville være sammen med ektemannen sin i et land hvor man kunne praktisere et radikalt syn på islam. Hun ga i retten mandag uttrykk for at hun var uforberedt på hvordan livet ville arte seg i praksis.

– Det er kanskje naivt. Jeg hadde vært på ferie i Emiratene. Det er ganske strengt der, også. Jeg tenkte vel at det kom til være litt likt det, men bare i en mer fattigslig versjon, sa hun.

Aktor stilte en rekke spørsmål rundt forberedelsene hun gjorde – hun omadresserte posten sine, solgte eiendeler og delte ut sine resterende eiendeler til blant annet søstrene – tilsynelatende fordi oppholdet i Syria kunne bli permanent eller svært langvarig. Evanger var opptatt av hva hun skjønte av det hun bega seg ut på og de mulige konsekvensene av de valgene hun tok.

– Jeg er veldig klar over at dette står sentralt, men det er uklart for meg nå hva jeg forsto da jeg tok de valgene. Dette er ikke noe jeg står for i dag, ikke i det hele tatt, sa hun.

