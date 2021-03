annonse

Den IS-tiltalte kvinnen, Sumaira Ghafoor, sa i retten at hun ønsket å reise hjem fra Syria i mai 2013, kun tre måneder etter at hun dro ned for å slutte seg til ektemannen.

– Jeg hadde vært gjennom en del ting med Bastian som gjorde at jeg skjønte at jeg var på feil sted, sa den tiltalte kvinnen under rettssaken mandag.

Ghafoor ankom Syria i februar 2013 for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasquez, som hadde reist ned noen måneder tidligere for å delta i krigen for den jihadistiske militsgruppen Jabhat al-Nusra.

– Jeg sa rett ut til Bastian at jeg ville hjem, men han sa at jeg ikke fikk lov, sa kvinnen.

– Første gang jeg sa til ham at jeg virkelig ville hjem var allerede i mai 2013, sa hun.

Kvinnen ble spurt av dommer Ingemar Nestor Nilsen om hva hun visste om krigshandlingene Vasquez deltok i.

Ghafoor påstod at hun ble plassert hos en syrisk familie i periodene der Vasquez var ute i krig. I andre perioder var hun hjemme og stelte huset mens Vasquez var ute på kortere turer der han plantet veibomber.

– Jeg fikk ikke gå ut når han ikke var hjemme. Jeg ble litt satt ut av det, sa hun.

Hun fikk også spørsmål om hva som skjedde da Vasquez gikk over fra Jabhat al-Nusra til den enda mer ytterliggående terrorgruppen IS.

– Han fortalte det selv etter en periode. Jeg visste lite om ISIL på den tiden, for jeg hadde ikke tilgang til internett. Jeg fikk kun vite ting hvis han fortalte noe, men han sluttet etter hvert å snakke om hva han drev med, sa kvinnen.

