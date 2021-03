annonse

Islam Net har kjøpt næringseiendommen Haavard Martinsens vei 5 i Groruddalen for 60 millioner kroner.

Det melder Filter Nyheter.

Den fundamentalistiske, islamske organisasjonen nekter for at støttespillere i utlandet har bidratt til finansieringen av kjøpet. Dette til tross for at Islam Net i lang tid har drevet innsamling på engelsk i sosiale medier.

Islam Nets plan er å etablere et et religiøst senter som skal tiltrekke seg minoritetsungdom ved å tilby blant annet biljard, datarom, lydstudio og treningsapparater. Den ytterliggående islamske organisasjonen har lovet donorer i sosiale medier at bidragene deres går til å finansiere en kombinasjon av «dawah-senter» og moské i Norge.

Presset Filter Nyheter

Islam Net har bedt Filter Nyheter om å la være å omtale eiendomskjøpet, og leder Fahad Qureshi har tilbudt seg å stille opp til et stort intervju om IS-kvinnen, som for tiden er tiltalt i Oslo tingrett, i bytte mot at Filter Nyheter lot være å publisere sin sak.

Kontaktpersonen for Iman aktivitetssenter, Said Moqim Bani Hashem, sier til Filter Nyheter at det er «private lån» i Norge som utgjør den viktigste delen av finansieringen, og ikke donasjoner fra utlandet:

«Kjøpet er i all hovedsak finansiert via private lån, og til en mindre grad fra gaver fra norske givere. Vi har ikke mottatt noe fra utlandet, hverken lån eller donasjoner», skriver han i en e-post.

Donasjoner

Selgeren av eiendommen har imidlertid oppfattet det slik at kjøpet er finansiert av donasjoner.

– De opererer med bare egenkapital i utgangspunktet, fordi de ikke er satt opp sånn at de kan låne penger, deres religion tillater ikke det. Så det er helt og holdent innsamlede midler, sier eiendomsutvikleren Rune Borknes.

– De har vært gjennom en screeningprosess hos banken hvor de har klarert midlene. Det er jo et «hvitvaskingshysteri», i positiv forstand, hos bankene om dagen, så de var veldig, veldig på’n for å klarere midler. De brukte en del tid.

Islam Net er mest kjent for svært ytterliggående og drøye standpunkter om homofili, barbariske straffer, religionskritikk og kvinners rettigheter. Fahad Qureshi har blant annet sammelignet incest med homofili, og har under et arrangement på Sentrum Scene bedt de fremmøtte om å rekke opp hånden om de var enige i at «straffene som er beskrevet i Koranen, enten det er døden, eller steining for utroskap» er de beste som finnes og bør innføres på verdensbasis. Videre har han hevdet at tegninger av profeten Muhammed er en «krenkelse av (muslimers) menneskeverd».

