Militært kvinnelig nettverk mener at Forsvarets operative evne blir påvirket av at rundt halvparten av kvinner i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, ifølge NTB.

Nettverkets leder, Nina Grimeland, forteller til Forsvarets forum om effekten av mobbing og trakassering i Forsvaret.

– Vi vet at den typen atferd har en helt konkret negativ effekt på arbeidsmiljø, overskudd og fokus hos dem som er berørt. Ergo har det en påvirkning på Forsvarets operative evne, sier hun.

Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) viste at 46 prosent av kvinner opplyser å ha opplevd en form for seksuell trakassering minst én eller to ganger i løpet av det siste året. Kun én av fem melder fra.

Tallene viser likevel en liten nedgang i mobbing og trakassering siden forrige rapport kom i 2018, men nedgangen er minst blant yngre kvinner, der problemet var størst i utgangspunktet.

– Forsvaret har en lang vei å gå før vi får en effekt av tiltakene som er satt i gang, sier Nina Grimeland om tiltakene Forsvaret iverksatte i 2019.

