En 24 år gammel mann blir mandag framstilt for varetektsfengsling etter at politiet har siktet ham for ni tilfeller av blotting i Bergen siden nyttår, ifølge NTB.

Avgjørelsen faller i et fengslingsmøte som begynner i Bergen tingrett mandag klokken 13, skriver Bergensavisen. Mannen har erkjent straffskyld for sju av de ni tilfellene i siktelsen og nekter for de to resterende.

Politiet vil begjære mannen fengslet i fire uker.

– Det er av hensyn til gjentakelsesfare, opplyser politiadvokat Elisabeth Ryen i Vest politidistrikt til avisen.

Mannen ble pågrepet natt til lørdag etter at politiet hadde fått fem meldinger om blotting fra Danmarks plass i Bergen sentrum. Vedkommende ble også pågrepet i januar etter at det i løpet av kort tid ble meldt inn fem tilfeller av blotting i samme område.

Beskrivelsene fra flere av dem som ble utsatt for blottingen, var en mørkkledd mann med munnbind som befølte seg selv foran dem.

