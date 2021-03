annonse

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er forferdet over at statsministerens statssekretær hjalp Molde-ordføreren med å kritisere Oslo i VG.

NRK avslørte mandag at Molde-ordfører Torgeir Dahl fikk hjelp av statssekretær Peder W. Egseth til å komme i kontakt med VG for å få oppmerksomhet for sitt stunt med coronakritikk av Oslo.

Det får byrådsleder Raymond Johansen til å reagere.

– Det framstår for meg som at Statsministerens kontor arbeidet aktivt for å få inn angrepet på Oslo, i et forsøk på å svekke tilliten til den politiske ledelsen her i Oslo, hovedstaden i Norge som har vært hardest rammet av den verste krisen siden andre verdenskrig, sier Johansen til NTB.

– Jeg regner jo med at han har gjort noe mer enn å ha gitt ut et telefonnummer, men uansett fremstår det som at det arbeides aktivt fra statssekretærens side med å få dette budskapet ut. Det er vanskelig å vurdere dette på noen annen måte.

– Dette er ganske grovt og noe som bidrar til å gjøre koronapandemien til et stygt politisk spill, sier Johansen.

