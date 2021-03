annonse

I denne saken virker det som om journalistenes sympatier ligger hos IS-kvinnen og ikke hos vanlige nordmenn som er bekymret for fremveksten av radikal islamisme og terrornettverk på norsk jord.

Rettssaken mot IS-kvinnen Sumaira Ghafoor fra Oslo øst startet mandag. Kvinnen nekter straffskyld, men er tiltalt for deltakelse i terrororganisasjon fra hun ankom Syria i 2013 og fram til 2019.

Aktor Geir Evanger vil legge frem bevis for at kvinnen visste hva hun gikk til før hun reiste til Syria. Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, sier derimot til NTB at 30-åringen ikke hadde noen mulighet til å forlate Syria og derfor ikke skal straffes.

Unngikk

Før helgen hadde VG et intervju med Ghafoor der hun fikk fremstå i et positivt lys og unngikk vanskelige spørsmål.

– Inni meg føler jeg meg ikke som en IS-kvinne. Ja, jeg har vært i Syria og opplevd IS på nært hold, men det er jo en grunn til at jeg har prøvd å komme meg vekk derifra i mange år. Jeg syns bare IS er veldig ille, sier kvinnen til VG.

– Hva tenker du nå om at du dro til Syria?, spør VGs Nilas Johnsen.

– Jeg kjørte livet mitt i grøften, og det startet i Norge da jeg valgte å dra. Men da jeg var kommet inn i Syria, så kom jeg i en situasjon der jeg som kvinne ikke sto fritt til å rette opp den feilen jeg hadde gjort, svarer den terrortiltalte kvinnen.

Vil ikke svare

Relativt lite er kjent om bakgrunnen til kvinnen, men hun studerte i en periode på Høgskolen i Oslo, hvor hun kom i kontakt med den bokstavtro og ultrakonservative gruppen Islam Net. Siden ble hun en del av det radikale islamistmiljøet og reiste sammen med Bastian Vasquez til Syria hvor hun skal ha sluttet seg til Al-Qaida-grupperingen Jabhat al-Nusra og senere Islamsk Stat (IS).

I intervjuet vil hun ikke svare på spørsmål som direkte angår skyldspørsmålet, og dermed ikke svare på hva slags forhold kvinnen hadde til IS-krigerne hun var gift med.

Dette er imidlertid ikke første gang VG ved journalist Nilas Johnsen lar den tiltalte IS-kvinnen Sumaira Ghafoor fremstå i et sympatisk lys.

Første gang VG snakket med kvinnen var i et langt telefonintervju i slutten av september 2019. Da satt hun internert i leiren al-Hol i de kurdiskdominerte områdene i Nord-Syria.

«IS-morens desperate bønn» var overskriften og saken handlet om hennes syke sønn. I etterkant har sønnens helsestilstand blitt unntatt offentlighet, til tross for at hennes hjemkomst førte til at Fremskrittspartiet vinteren 2020 gikk ut av regjering. Da sønnen ble hentet hjem, var det etter at kvinnen hadde avslått hjelp fra norske myndigheter for å få gitt ham helsehjelp i nærområdet. På vei hjem til Norge lot personal fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) merke til at sønnen tilsynelatende virket frisk. Likevel borer ikke VG i dette i sitt siste intervju med IS-kvinnen. VG viser til at kvinnen og hennes advokat ikke vil snakke om sønnens tilstand, for det er unntatt offentlighet, og hun vil heller ikke svare på om hun har fått møte sine barn etter at hun ble løslatt fra varetekt. Det er oppsiktsvekkende at en norsk avis godtar slike betingelser i møtet med en person tiltalt for å ha tilsluttet seg og rekruttert til verdens verste terrororganisasjon. VG har også publisert flere saker der IS-kvinnens advokat fritt og nærmest uten kritiske spørsmål får forhåndsprosedere sin sak, uten kritiske spørsmål og med bemerkninger fra statsadvokat Geir Evanger om den alvorlige tiltalen som et lite haleheng.

