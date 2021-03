annonse

Om Borussia Dortmund går glipp av Champions League neste sesong, tror ekspertene at Erling Braut Haaland forlater den tyske klubben. Men hvor havner han?

Borussia Dortmund ligger på 5.-plass i Bundesliga, tre poeng bak den lukrative fjerdeplassen som gir mesterligaspill og et tresifret millionbeløp på konto.

Det er inntekter som kan bli helt nødvendige for å unngå å selge klubbens heteste stjerne.

NTB har snakket med tre fotballeksperter om Haalands høyst interessante situasjon.

CL blir nøkkelen

Tidligere Bundesliga-spiller og nå V Sport-ekspert, Rune Bratseth, understreker hvor viktig mesterligaen er for Haaland.

– Jeg tror Champions League blir nøkkelen til om Haaland blir eller går. Den turneringen er såpass viktig for ham, så om han ikke får delta der, har nok klubben en dårlig sak. Da øker sjansen betraktelig for at han kan gå til en annen klubb, sier Bratseth.

Og i motsatt fall, hvis Dortmund havner blant de fire beste i Bundesliga, tror den tidligere Werder Bremen-profilen at det er riktig og bra for Haalands utvikling å ta en sesong til.

En av Norges fremste eksperter på spansk fotball, Petter Veland, sier seg enig i den betraktningen.

– Han lever og ånder for Champions League. Det er dopaminet hans å høre mesterliga-hymnen. Det å gå fra den alle snakker om i verdens største og beste klubbturnering til ikke å være med neste sesong; akkurat det gapet der tror jeg er så høyt at det kan trigge en overgang i seg selv, sier Veland.

VGs rutinerte fotballreporter Knut Espen «Svea» Svegaarden har et litt annet perspektiv.

– Jeg skjønner ikke at det haster så veldig, jeg da. Alle har råd til ett år uten Champions League. Jeg synes han bør utøve lojalitet til klubben og bli ett år til. Men hvis de signaliserer at det er mest økonomisk at han drar nå, så kan det godt være at han gjør det, sier Svegaarden.

Gigantklubber aktuelle

Haalands stjerneagent Mino Raiola uttalte tidligere i uken at det i utgangspunktet er ti klubber som har økonomi til å hente nordmannen. Dette er de største favorittene, ifølge ekspertene:

Svegaarden tror Haaland kommer til å ta en ny sesong i Dortmund, men peker på Manchester City som et optimalt sted for å utvikle seg videre. Der møter han fotballtreneren som evner å se spillet og spillerne på best mulig måte, Josep Guardiola, sier VG-journalisten.

– Vi har aldri snakket om en norsk spiller i denne sammenhengen før, så det er historisk. Jeg peker på de to storklubbene i Spania (Barcelona og Real Madrid), og så blir det naturlig å ta med Manchester City, sier Bratseth.

– Man ser hva som er i ferd med å skje i det spanske medielandskapet. Storklubbene der synes å ha satt i gang noen mekanismer. Haaland blir brukt som et agn i presidentvalget til Barcelona i neste måned, men det er usikkert hvor mye som ligger i det, sier Veland, som tror mer på Real Madrid.

Galáctico?

– Skal du bli verdens største og beste fotballspiller som alle snakker om, så viser all historikk at du på et tidspunkt enten må være eller ha vært i Real Madrid, sier Veland og kommer med en utgreiing om Haalands karrierevei:

– Han går fra Bryne til Molde, for da får han muligheten til å bli trent av den beste avslutteren i norsk fotballhistorie, Ole Gunnar Solskjær. Videre drar han til Salzburg, en trampolineklubb med god tradisjon for å sende spillere til Bundesliga. I Dortmund setter han Bundesliga-rekord og Champions League-rekord og viser at han er klar til å ta det neste steget. Og hva er da det neste steget?

– Hvis du allerede er blitt en Champions League rekord-innehaver på fire-fem forskjellige parametere, og du har en markedsverdi som er så høy som en nordmann aldri har vært i nærheten av å ha før, hva gjør Erling Braut Haaland da? Min teori er at da sikter du så høyt som du bare kan, da sikter du mot stjernene, og da velger du Real Madrid, avslutter Veland.

