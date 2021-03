annonse

Sp-politiker Jenny Klinge sier hvis innvandrere skal integreres så må de også forstå dialekter.

Norge er et langstrakt land med mange forskjellige dialekter – fra nord til sør, sier nylig avgåtte UNE-sjef Ingunn-Sofie Aursnes. Klinge mener at problemet er ikke dialekter, men at innvandrere kan for dårlig norsk, slik at de ikke evner å forstå dialekter. Derfor ser Klinge for seg en app der innvandrere kan lære seg norske dialekter.

– Dette vil legge til rette for at de fungerer bedre både på jobb og sosialt. Appen kan ha forskjellige vanskelighetsgrader og slik også egne seg for nordmenn som vil forstå dialektene bedre., sier Klinge til NRK.

I dag eksistere det flere «språk-apper» som innvandrere kan benytte for å lære norsk, blant annet én utviklet av NTNU. Men de er på «lett-norsk», og det finnes ingen som har et fokus på dialekter. Derfor har Klinge sendt inn skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja, der hun spør om regjeringen vil vurdere å utvikle en app som kan lære innvandrere opp i norske dialekter.

Men statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland sier at de har iverksatt flere tiltak for å forbedre integreringen med tanke på det språklige i Norge. De har brukt millioner, uten å nevne eventuelle måloppnåelse.

– Blant annet har regjeringen besluttet å iverksette en norskinnsats, 25 millioner kroner i 2021. Norskinnsatsen skal bidra til at flere innvandrere behersker norsk på et tilstrekkelig nivå for å komme i arbeid eller utdanning.

