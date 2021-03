annonse

annonse

– Fungerer foreldrene som hjelpende kollegaer, eller har de rollen som innkrevere?

Ap-politiker og student Daniel L. L. Sogge mener lekser har en svært negativ innvirkning på familier, barn og samfunn. Har foreslår å skrote ordningen.

– Tar vi barns tid- og energiforbruk seriøst er forskjellen mellom skole og jobb fiktiv. Eleven opplever skolearbeid som arbeid, skriver Sogge i VG, og legger til at lekser er en belastning:

annonse

– Den sentrale forskjellen ligger i det at når eleven drar hjem fra sin «åtte-til-tre»-jobb, tar de med seg arbeidet hjem. Dette unnskylder vi ved å kalle det lekser.

Les også: Ja til lekser!



Sogge skriver at for mange elever samler leksene seg som bunker med regninger, og dermed opplever barn raskt sin første gjeldsbyrde. Han mener at dette handler like mye om elevens omgivelser som evner.

annonse

– Fungerer foreldrene som hjelpende kollegaer, eller har de rollen som innkrevere?

Elever som ikke gjør leksene taper ofte goder som ukelønn, leketid, mobil- og internettilgang, skriver han, og sier at barn blir fortalt at lekser må utføres for å få god jobb og god lønn, og de som ikke gjør lekser opplever det motsatte.

– Slik blir lekser for barn hva regninger er for voksne. Det følger alvorlige konsekvenser hvis en faller bakpå. Det fører til dårlig psykisk helse, skriver Sogge, og forteller om alvorlige konsekvenser:

– Der voksne i gjeldskrise slutter å åpne regningene, slutter eleven å åpne boka. Man gir opp og bukker under.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474