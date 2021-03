annonse

Statsminister Erna Solberg (H) hasteinnkalte tirsdag til pressekonferanse, med konflikten som har oppstått etter Molde-ordførerens kritikk av Oslo som tema.

NRK meldte mandag at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) fikk hjelp av statssekretær Peder W. Egseth (H) ved Statsministerens kontor til å komme i kontakt med VG i forbindelse med sin kritikk av håndteringen av coronapandemien i Oslo.

Solberg har avfeid at hun kjente til saken før hun leste den i avisen søndag.

Klokka 20 tirsdag holdt hun en hasteinnkalt pressekonferanse om saken på Statsministerens kontor.

– Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sa hun.

Irettesetter statssekretæren

Samtidig kom hun med en klar irettesettelse av Egseth.

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa hun.

Solberg understreker at det er naturlig for Egseth å ha kontakt med lokalpolitikere, men at han ikke burde formidlet kontakt mellom lokalpolitikere og mediene i denne saken.

– Dette burde han ikke gjort. Det har jeg vært tydelig på overfor ham i dag. Slike utspill er i strid med den tilnærmingen som hele regjeringen har hatt gjennom pandemien, sa Solberg.

– Vi har lagt vekt på at vi står i dette sammen og skal komme ut av pandemien sammen.

På spørsmål fra Dagbladet om eventuelle konsekvenser svarte statsministeren følgende:

– Den konsekvensen er at han får en offentlig skrape som dette selvfølgelig blir. Men utover det mener jeg at Peder er dyktig og flink, og alle kan gjøre feil, svarte statsministeren.

Benektet kontakt

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) benektet først at han hadde vært i kontakt med folk i regjeringsapparatet før intervjuet med VG.

Tirsdag la han imidlertid selv frem en redegjørelse, hvorav det fremgår at han hadde hatt fire telefonsamtaler på til sammen 28 minutter med Egseth lørdag og søndag.

Den første kontakten skjedde lørdag, bare noen timer før ordførerens intervju med VG.

– Samtalen varte i 4 minutter, og jeg ba om hjelp til å komme i kontakt med noen fra riksmediene, skriver Dahl i redegjørelsen.

– Lite imponert

NRK var den første til å rapportere at Dahl hadde fått hjelp av Egseth til å komme i kontakt med VG.

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl i det opprinnelige intervjuet.

I et intervju senere søndag fikk Dahl direkte spørsmål fra NTB om han hadde kommunisert med noen i regjeringsapparatet om utspillet i VG før han kom med det, noe han da benektet.

Intervjuet med NTB fant sted søndag ettermiddag. På det tidspunktet hadde Dahl, ifølge egen redegjørelse, snakket med Egseth på telefon tre ganger.

Dahl understreket tirsdag at poenget var at utspillet i VG var hans eget initiativ, og at dette slett ikke var et initiativ fra Statsministerens kontor.