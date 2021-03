annonse

annonse

FBI-sjef Christopher Wray stormingen av Kongressen 6. januar innenlandsk terrorisme.

Wray forsvarte seg mot kritikken som er rettet mot FBI for å ha undervurdert faren for vold, i en høring i Senatets justiskomité tirsdag.

– Jeg var forskrekket over at dere, vårt lands valgte ledere, ble satt i fare rett her i disse salene. Det angrepet, den beleiringen, er kriminell oppførsel, som vi i FBI ser på som innenlandsk terrorisme, sa han, ifølge AP.

annonse

Han opplyste at FBI hadde varslet politiet i Kongressen og Washington D.C. om potensialet for vold da Kongressen møttes for å godkjenne valget av Joe Biden som president.

Ble varslet

I en rapport fra et FBI-kontor i Virginia dagen før opptøyene ble det varslet om at det florerte med poster i sosiale medier med uttalelser om krig og storming av Kongressen dagen etter. Rapporten var tema under høringen.

annonse

Antifa ikke involvert

Flere republikanere har antydet at det ikke var Trump-tilhengere som stormet kongressen, men hevdet at venstreekstremister i Antifa egentlig sto bak. Den teorien la Wray død.

– Vi har ikke sett noe som tyder på anarkistiske voldelige ekstremister eller folk som støtter Antifa i forbindelse med 6. januar, fastslo han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474