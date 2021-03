annonse

Storming av kongressen og drøye påstander om valgfusk til tross – Donald Trump fikk en varm velkomst da han talte på den årlige CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU).

Da Trump entret scenen i Orlando ble han møtt med langvarig applaus. Det fortsatte utover i talen. Enkelte ropte også at de elsker ham, «We love you».

The crowd at #CPAC chants "we love you" during Trump's speech pic.twitter.com/RXdLZfZ8jQ — Daily Caller (@DailyCaller) February 28, 2021

Trump dro på smilebåndet og takket publikum.

– Rigget valg

Under søndagens tale hintet Donald Trump at han kunne stille som presidentkandidat i 2024. Han sa også at han ikke kom til å starte et nytt parti.

– Jeg starter ikke et nytt parti. Det er fake news. Vi har et republikansk parti. Og det skal samles og bli sterkere enn noen gang før, sa han.

Trump hamret også løs mot mediene og de som ifølge ham kjemper for at USA skal bli et «sosialistisk» land. Hva han mener med dette er imidlertid uklart.

– Vi kan ikke ha ledere som er mer ivrige etter å fordømme sine medamerikanere enn å stå opp mot demokratene, mediene og radikalerne som vil gjøre USA til et sosialistisk land, sa Trump.

74-åringen kalte også valgsystemet for «sykt og korrupt», og gjentok de drøye konspirasjonsteoriene om at valget var rigget til fordel for Joe Biden. De fremmøtte svarte med å rope «du vant» til Trump.

President Trump says that the election was "rigged." Crowd chants "you won." #CPAC pic.twitter.com/5o6Qs0QeZi — Daily Caller (@DailyCaller) February 28, 2021

