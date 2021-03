annonse

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) sier han hadde fire telefonsamtaler på til sammen 28 minutter med statssekretær Peder W. Egseth (H) lørdag og søndag.

Egseth er statssekretær ved Statsministerens kontor og «betraktes som en av de viktigste «spinndoktorene» til statsminister Erna Solberg,» skriver NTB.

Det var i et intervju med VG ordføreren kom med kritikken.

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sa Høyre-ordføreren til VG.

Den første kontakten skjedde lørdag noen timer før intervjuet med VG.

Det var da Dahl som kontaktet Egseth.

– Samtalen varte i 4 minutter, og jeg ba om hjelp til å komme i kontakt med noen fra riksmediene, skriver Dahl.

Innsynsbegjæring

Det ble også utvekslet SMS-er, og Dahl snakket med Egseth ytterligere tre ganger søndag, etter at intervjuet var blitt publisert.

De fire telefonsamtalene skal ha hatt en samlet varighet på 28 minutter, opplyser Dahl.

– Dette er et personlig politisk initiativ. Det er derfor ikke opprettet en sak på dette i Molde kommune. Undertegnede kan derfor ikke se at det eksisterer materiale som er arkivverdig. Jeg velger likevel å gi en nokså detaljert tidslinje på aktiviteten, skriver Dahl om notatet han har sendt til NTB etter at de sendte innsynbegjæring

Egseth har ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Benekter kjennskap til saken

På mandag la Erna Solberg ut et innlegg på Facebook der hun distanserte seg fra Dahl:

– Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre, er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor, skrev hun.

Bare timer senere ble det kjent at Solbergs egen statssekretær hadde hjulpet Dahl komme i kontakt med VG. Men statsministeren nekter for at hun kjente til dette.

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag, sier Solberg i et skriftlig svar formidlet av statssekretær Rune Alstadsæter (H).

