annonse

annonse

Siv Jensens avgang som partileder ser ikke ut til å stoppe Frps fall på meningsmålingene.

I en fersk måling Kantar har utført for TV 2 får Frp 7,2 prosent oppslutning, og går dermed tilbake med 0,5 prosentpoeng fra februar-målingen, skriver TV 2.

– Jeg hadde forventet et lite positivt utslag for Frp på målingene rett etter at lederskiftet ble kjent. Men vi ser absolutt ingen Listhaug-effekt, sier TV 2-kommentator Aslak Eriksrud.

annonse

Forskningsleder Ole Fredrik Ugland i Kantar peker spesielt på fraværet av kvinnelige velgere.

– Det vil være utslag fra måned til måned, og det kan være tilfeldig at de ender opp på null denne gangen. Men dette bekrefter tendensen med at Frp sliter blant kvinner, sier han.

Frp gjør det best hos menn over 45 år.

annonse

– Dette har vært en sak for Frp i mange år. Det er særlig blant yngre kvinner at Frp har lav oppslutning, sier Ugland.

TV 2 kommentatoren mener Sylvi Listhaug er den som skremmer bort kvinnene fra å stemme på Frp.

– Sylvi Listhaug øker Frps popularitet blant de mannlige velgerne, men de få kvinnelige velgerne som var igjen, har regelrett flyktet fra partiet. Hvis norske kvinner hadde fått bestemme, ville ikke Frp fått en eneste stortingsrepresentant, sier Eriksrud.

TV 2 mener at Jensens valg av Listhaug som ny partileder ikke appellerer til andre enn Frps harde kjerne. Kanalen mener derimot at om Jensen hadde pekt på Ketil Solvik-Olsen, så ville målingene ha sett annerledes ut.

De unge foretrekker imidlertid andre partier enn Frp viser målingen.

– Rødt vokser, mens Frp er i stagnasjon. Samtidig er Rødt og MDG partier som henter mange velgere blant unge. Derfor er det en del usikkerhet knyttet til tallene, ettersom vi vet at unge har lavere valgdeltakelse. Oppslutningen blant de under 30 er mer flytende. Partilojaliteten sementeres etter hvert som man blir eldre, slik at de over 45 er mer stabile i måten de velger parti, sier Ugland.

annonse

Arbeiderpartiet får 18,2 prosent, Senterpartiet 19,2 prosent, MDG holder seg akkurat over sperregrensen på fire prosent, mens regjeringspartiene KrF og Venstre er under med henholdsvis 3,3 prosent og 2,9 prosent.

Høyre er landets største parti med med 25,6 prosent på målingen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474