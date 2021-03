annonse

Republikanske politikere i USAs delstat Georgia fikk mandag vedtatt en ny lov som vil gjøre det vanskeligere å jukse.

Lovforslaget ble lagt fram etter at demokratene vant både presidentvalget og to senatorvalg som følge av rekordframmøte i november og januar, skriver NTB.

Den omfattende loven krever blant annet at man legger fram foto-id for å avlegge forhåndsstemme, forkorter tiden man har til å be om stemmeseddel til poststemming, begrenser hvor mottaksbokser for forhåndsstemmer kan plasseres og når de skal være åpne, og stanser forhåndsstemning tidlig om morgenen i helgene.

Republikanerne sier slike lover kreves for å gjenopprette velgernes tillit til valgsystemet. Demokratene svarer at det er på grunn av Donald Trumps påstander om valgfusk at folks tillit er svekket.

Loven ble vedtatt med 97 mot demokratenes 72 stemmer i delstatens underhus.

