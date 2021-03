annonse

Den amerikanske nyhetskanalen MSNBC reagerte på at det «var så mange hvite menn» som talte under den konservative CPAC-konferansen søndag.

Det har vært kjent i mange år at noen av de største mediene i USA har utviklet seg til å bli en støttespiller for Demokratene i USA. NRKs USA-korrespondent Veronica Westhrin uttalte i fjor at den venstreorienterte nyhetskanalen CNN har blitt en propagandakanal for det «sosialdemokratiske» partiet.

– CNN har blitt en sånn propagandakanal som er på demokratene sin side, hvor man sitter en etter en og ser rett inn i kamera og sier hvor fæl Trump er, sa NRK-journalisten da hun diskuterte med Høyres Røe Isaksen i en debatt på Litteraturhuset.

Uttalelsen ble fanget på film og lagt ut på Youtube.

– Flau

Nå som Donald Trump ikke lenger er president fortsetter likevel den venstreorienterte pressen i USA å rakke ned på både 74-åringen og republikanerne.

I et nytt intervju hos MSNBC ble den tidligere CIA-direktøren John Brennan og demokrat Claire McCaskill intervjuet i forbindelse med den årlige CPAC-konferansen i helgen der Donald Trump talte.

MSNBC-programlederen spurte først McCaskill hva hun synes om konferansen der det ble snakket om cancel culture til et publikum der «de fleste var hvite menn», skriver Washington Examiner.

– Fordi de vil være ofrene, ikke gjerningsmennene. Jeg har aldri sett så mange sutrende hvite menn som kaller seg ofre som jeg så i helgen på CPAC. Dette er alle mennesker som tror de kan klage fra en posisjon med betydelig privilegium, svarte demokratene.

Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly embarrassed to be a white male these days," which prompts MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK — Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 1, 2021

Tidligere CIA-direktør John Brennan, som jobbet under Obama-administrasjonen, fulgte opp med å fyre løs på de som har samme hudfarge som han selv.

– Jeg blir stadig flauere over å være en hvit mann i disse dager, sa Brennan, noe som førte til at MSNBC-programlederen begynte å le.

Donald Trump ble hyllet under CPAC-konferansen da han holdt tale. Du kan se talen i sin helhet her.

