Hvor mye banningen koster oss skattebetalere, kommer ikke frem.

«Akkurat nå forbereder hun en utstilling med fornærmelser og banning som tema, og er spent på responsen,» skriver Utrop.

Vi kan lese i Utrop at banning er et globalt fenomen, og opphavet til uttrykkene Benammar skal bruke kommer fra en rekke ulike land. Hun har spurt mennesker hun kjenner i ulike land følgende spørsmål: Hva er det verste, styggeste, mest vulgære og fornærmende man kan si på ditt språk? Svarene fikk hun i form av kraftuttrykk fra de ulike landene, skriver Utrop.

Hun har deretter oversatt uttrykkene til engelsk og norsk, og så sendt dem videre til Nordland, Finnmark, Telemark og Vestlandet, for å få uttrykkene formulert på norske dialekter.

Kunstneren Hanan Benammar ble kjent da hun var med på å spre konspirasjonsteorier om et fiktivt, rasistisk nettverk i teaterstykket «Ways of Seeing» på Black Box. Kunstkonseptet var å filme navngitte offentlige personers hjem, for så å henge dem ut som rasister.

En slik invasjon av privatlivets fred førte dessverre til at samboeren til Norges justisminister agerte irrasjonelt. Hanan Benammar bidro til å skape en personlig tragedie, men hun viser ingen anger. All kritikk har prellet av. I stedet går Benammar løs på kritikerne. Hun hevder blant at Christian Tybring-Gjedde er en løgner.

Hanan Benammar mangler fullstendig sosiale antenner. Det er rett og slett trist å se hvor lite forståelse hun viser overfor andre mennesker. Det virker som om Benammar er besatt av en tro på at hun er den utvalgte og vi andre famler i mørket. Ja, retten har fastslått at det faktisk er lov å ta seg inn på andres eiendom og ta bilder i kunstnerisk øyemed. Det er legalt.

Det er også legalt å skjende religiøse bøker i en offentlig ytring, slik SIAN har gjort. Men er det legitimt? Det skaper i alle fall ikke harmoni. Vi ser at de samme menneskene som gjerne forsvarer forstyrrelser av privatlivets fred slik «Ways of Seeing» gjorde, viser avsky mot SIAN.

Hvor mye forskjell er det på SIANs krenkelser av livssyn og Black Box’ krenkelse av privatlivets fred?

Hanan Benammar er en selverklært antirasist. Hun er er født i Frankrike med foreldre fra Marokko. Nå bor hun i Norge og har tatt en master i kunst. Hennes nye prosjekt er fornærmelser og banning, og hun er spent på responsen. Det urovekkende er Hanan Benammars mangel på ansvars- og skyldfølelse. Hun er aggressiv i sin overbevisning om at hun har rett og alle andre tar feil. Det å legge mer ved på rasismens bål er uansvarlig, det skaper konflikter mellom grupper. «Ways of Seeing» er ikke samfunnsoppbyggende, men nedbrytende. Det negative forsterkes i betydelig grad når de bruker uskyldige navngitte personer og oppsøker deres hjem for å skape en fiktiv trussel.

Selv mener Benammar at hun ikke går inn for å provosere, men likevel synes hun det er interessant å se hva som provoserer. Hun sier til Utrop at dette har hun erfart fra teaterscenen, og vil gjennom sin kunst vise at språket er styrt av hierarkiske strukturer, at det handler om makt og politikk. Hun mener også at det å tone ned folks naturlige talemåter er en hersketeknikk, og bruker seg selv som eksempel

– En typisk reaksjon er å bli møtt med «Ikke vær slik en sint feminist», eller «Ikke vær slik en sint anti-rasist».

Hanan Benammar bør heller drive med sin «kunst» på fritiden, som en hobby, enn å få statlig støtte. Fordi en kan med hånden på hjertet kalle dette en hobby. Alle som har en hobby har også en jobb så de kan forsørge seg selv. Her snakker vi om personer som får millioner av skattebetalerne. Skal det være slik at noen må jobbe for å betale for andres hobby? Det høres ut som en god deal, vel om merke for de som uten å legge to pinner i kors får penger rett i hånden. Men for alle oss andre som må stå opp om morgenen, er det penger ut av vinduet.

Utrop skriver at Benammar var en skaperne bak teaterstykket «Ways of Seeing», der de filmet blant annet husfasadene til offentlige personer, for å vise og fortelle om økonomiske og politiske nettverk på ytre høyre i norsk politikk. Men stykket er også en fortelling om å forlate et hjemland, om søken etter tilhørighet og et hjem. Hanan Benammar sto selv på scenen og fortalte sin historie.

– Jeg setter ikke vanligvis meg selv i sentrum, så det var en stor utfordring.

Som kunstner er Benammar opptatt av kolonialismen og behandlingen av urfolk. Hun har også hatt kunstprosjekt knyttet til situasjonen for flyktninger fra Vest-Sahara.

– Jeg har en politisk interesse som er vanskelig for meg å skjule, sier hun til Utrop, og legger til at det hun lager har nok et tydelig politisk budskap.

Benammar skaper faktisk mer utgifter enn hun selv greier å forbruke. Et hjem skal være et trygt sted for alle som bor der. Om én i huset er en offentlig person, så er ikke de andre husstandsmedlemmene det. Slik som i justisministerens hjem.

