Om Nei til EU vinner frem kan det bli slutten på omgåelse av Grunnloven i Stortinget.

Spørsmålet Høyesterett skal avgjøre er om Stortinget avga suverenitet i strid med Grunnloven, da EUs kontrollorgan Acer fikk myndighet over deler av norsk energipolitikk.

– Det er en stor seier for Nei til EU – og for demokratiet. Det norske folkestyret er tuftet på at våre folkevalgte styrer innenfor de grensene Grunnloven setter for maktutøvelse. Suverenitet og folkestyre er som kjent to sider av samme sak, skriver kommentator Eva Nordlund i Nationen, og legger til:

– Det er knapt skinnet igjen av folkestyret dersom et stortingsflertall av EU-tilhengere gang på gang overfører beslutningsmyndighet til EUs organer, slik vi har hatt det gående – ikke minst under Solberg-regjeringa.

Nordlund sier at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener at Nei til EUs Acer-søksmål må avvises fordi det er så «abstrakt».

– Kanskje avgivelse av suverenitet i strid med Grunnloven framstår som abstrakt for Solberg-regjeringa og advokat Fredrik Sejersted, men Høyesterett er helt uenige med dem.

Nå blir det for første gang på over 30 år rom for en reell debatt om EØS, skriver Nordlund. Hun mener at alle partier som mener folkestyret er viktig, bør ta frem det i valgkampen.

