Begrunner spørsmålet med fare for høyreekstrem terror.

Ap-poltiiker Gaute Børstad Skjervø viser i et spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland til Politiets Sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering for 2021. Her peker tjenesten på at trusselen fra blant annet høyreekstreme terrorister fortsatt vil utgjøre de største truslene for terror i Norge

– Sett i lys av PSTs trusselvurdering for 2021, der tjenesten advarer om at enkeltpersoner radikaliseres til høyreekstremismen gjennom høyreradikale nettsteder, mener ministeren at det er forsvarlig å fortsette å gi statsstøtte til det høyreradikale nettstedet Human

Rights Service? spør Børstad Skjervø.

Han viser til at PST i sin åpne trusselvurdering skriver at for flere kan tilstedeværelse på høyreradikale digitale fora fungere som en inngangsport til høyreekstremisme.

– PST utdyper ikke i sin vurdering hvilke konkrete høyreradikale fora dette er snakk om. I Norge i dag er det likevel et begrenset antall slike høyreradikale nettsteder, hvorav det største er rights.no, også kjent som Human Rights Service. Per 2021 mottar dette høyreradikale nettstedet 1,8 millioner kroner av fellesskapets penger, slår Børstad Skjervø fast.

